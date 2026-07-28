La ANMAT autorizó la venta libre de diez medicamentos de uso frecuente

La medida permitirá comprarlos sin receta en farmacias de todo el país. Alcanza a medicamentos de uso oral, oftálmico y tópico con al menos cinco años en el mercado y sin antecedentes de efectos adversos graves.

Hoy 08:37

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso que diez grupos de medicamentos que hasta ahora se vendían únicamente con receta médica pasen a ser de venta libre en farmacias de todo el país. La medida quedó oficializada a través de la Disposición 4714/2026, publicada este martes.

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La decisión alcanza a todas las especialidades medicinales inscriptas en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) que contengan los principios activos, concentraciones y formas farmacéuticas detalladas por el organismo regulador. Según la ANMAT, se evaluó el comportamiento de estos productos durante, al menos, los últimos cinco años sin registrarse eventos adversos graves que modificaran el balance riesgo-beneficio.

Desde el organismo sanitario explicaron que el cambio de condición de venta se apoya en criterios de seguridad, eficacia y uso extendido de estos medicamentos, en su mayoría destinados al tratamiento de síntomas frecuentes como alergias, mareos, trastornos digestivos leves, afecciones respiratorias y problemas dermatológicos. De este modo, se busca facilitar el acceso de la población a tratamientos de uso habitual, manteniendo las recomendaciones de consulta médica ante cuadros persistentes o de mayor gravedad.

Cuáles son los medicamentos que se podrán comprar sin receta

La norma detalla que los siguientes grupos de medicamentos pasan a tener condición de venta libre, siempre que respeten las concentraciones y formas de administración indicadas por la ANMAT:

Trimebutina maleato: 100 mg, en comprimidos o cápsulas de administración oral. Se utiliza principalmente para trastornos digestivos funcionales, como el colon irritable.

Levocetirizina diclorhidrato: 5 mg y 5 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral. Es un antihistamínico de uso frecuente en rinitis alérgica y urticaria.

Fexofenadina clorhidrato: 60 mg, 120 mg y 6 mg/ml, en comprimidos, cápsulas o solución oral. Otro antihistamínico indicado para cuadros alérgicos respiratorios y cutáneos.

Dimenhidrinato: 50 mg, en comprimidos o cápsulas orales. Se emplea para prevenir y tratar mareos y náuseas, especialmente en viajes.

Nafazolina clorhidrato y feniramina maleato: solución oftálmica estéril con 0,025% de nafazolina y 0,3% de feniramina, utilizada para aliviar enrojecimiento y picazón ocular de origen alérgico.

Olopatadina clorhidrato: solución oftálmica estéril en concentraciones de 0,1% y 0,2%, también destinada al tratamiento de alergias oculares.

Carboximetilcisteína: 5%, en jarabe o solución oral. Es un mucolítico que fluidifica secreciones respiratorias.

Cloruro de aluminio hexahidratado: 20%, en loción de uso tópico, comúnmente indicado para controlar la sudoración excesiva.

Carbonato de calcio, tintura de árnica montana y nitrato de plata: asociación en polvo de administración oral o tópica, en las concentraciones especificadas por la ANMAT, utilizada para distintas afecciones digestivas y de la piel.

Ivermectina: exclusivamente en concentración de 0,5%, en loción de uso tópico, para el tratamiento de determinadas patologías dermatológicas.

En el caso de la ivermectina, la ANMAT fue enfática al aclarar que la autorización de venta libre se restringe únicamente a la presentación en loción tópica al 0,5%. Quedan excluidos de esta medida los comprimidos y cualquier otra formulación de administración oral, que continúan bajo condición de venta con receta médica.

La disposición subraya que el pasaje a venta libre no implica un uso indiscriminado. Los especialistas recomiendan leer atentamente los prospectos, respetar las dosis indicadas y consultar a un profesional de la salud ante la presencia de síntomas persistentes, la combinación con otros medicamentos o en poblaciones especiales como niños, embarazadas, personas mayores o con enfermedades crónicas.

La ANMAT resaltó que la medida se basa en la ausencia de eventos adversos graves en los últimos cinco años y en la amplia experiencia de uso de estos productos en la población.

Con esta actualización del listado de medicamentos de venta libre, el organismo apunta a simplificar el acceso a tratamientos de uso cotidiano, sin dejar de lado el rol central de la prescripción médica frente a diagnósticos complejos o cuadros que requieran seguimiento profesional.