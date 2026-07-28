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El empresario Ramiro Petros vivía en el departamento que fue consumido por las llamas

Así lo confirmaron a Diario Panorama vecinos del Edificio Belgrano. El departamento del octavo piso siniestrado pertenece a Moira Curi, pareja del empresario que fue hospitalizado en un sanatorio céntrico.

Hoy 07:31
Ramiro Petros.

Vecinos del edificio Belgrano confirmaron a Diario Panorama que el departamento del octavo piso que fue arrasado por un voraz incendio era habitado por el empresario Ramiro Petros. El inmueble pertenece a Moira Curi, su pareja.

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Cabe recordar que Petros cuenta con un prontuario judicial con múltiples acusaciones en su contra, que incluyen hechos de violencia de género, estafas y causas vinculadas al narcotráfico.

El siniestro se desató en un departamento del octavo piso del edificio ubicado sobre avenida Belgrano 31, a pocos metros de la intersección con Rivadavia, en la capital santiagueña. Si bien aún se desconocen las causas que originaron el foco ígneo, vecinos señalaron que el fuego comenzó alrededor de las 5.20 de la madrugada y avanzó rápidamente, consumiendo la totalidad de la vivienda.

Dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente durante aproximadamente una hora para controlar las llamas. En el lugar también se hicieron presentes ambulancias del Sease, con personal de salud que asistió a vecinos de departamentos linderos, quienes debieron ser evacuados de manera preventiva y trasladados al hospital Regional.

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