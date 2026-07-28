Termas de Río Hondo: el sol brilla en un día perfecto este Martes 28 de julio de 2026

Hoy, los termenses podrán disfrutar de un clima despejado con temperaturas agradables y un pronóstico que promete cambios en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses se despertaron con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 9.5 °C y una sensación térmica apenas superior de 9.6 °C. Este inicio de jornada invita a disfrutar del aire libre antes de que el sol empiece a calentar más intensamente.

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El pronóstico para el día de hoy indica que las temperaturas alcanzarán un máximo de 25.8 °C, lo que sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre. Con una mínima de 15.4 °C, la jornada promete ser agradable para los termenses que buscan disfrutar del sol.

Sin embargo, los próximos días traerán cambios en el clima. Para mañana, se anticipan lluvias irregulares en las cercanías, con una mínima de 17.1 °C y una máxima que no superará los 19.9 °C, lo que marcará un contraste notable con el día de hoy.

El viernes, el pronóstico sugiere cielos parcialmente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 15.1 °C de mínima y 22.4 °C de máxima. Esto significa que, aunque no habrá precipitaciones, el clima continuará siendo variable, ideal para quienes prefieren temperaturas más frescas.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es despejado con temperaturas agradables, mientras que el pronóstico para los próximos días muestra cambios significativos. Este Martes 28 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 25.8 °C, seguida de un miércoles con lluvia y temperaturas más frescas, marcando el inicio de un periodo de clima variable en la región.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.