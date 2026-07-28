El voraz incendio de un departamento en el Edificio Belgrano alteró la calma de la madrugada santiagueña

Las llamas tomaron un inmueble en el octavo piso del edificio ubicado cerca de la intersección con Rivadavia.

Hoy 07:03

Un voraz incendio consumió al menos un departamento del octavo piso del edificio Belgrano, ubicado sobre avenida Belgrano 31, cerca de la intersección con Rivadavia en la capital santiagueña.

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Si bien se desconocen las causas que desencadenaron el foco ígneo, vecinos confirmaron a Diario Panorama que el fuego comenzó alrededor de las 5.20 de la madrugada y rápidamente consumieron la totalidad del departamento.

Dotaciones de Bomberos arribaron al lugar y trabajaron por cerca de una hora para controlar las llamas. También ambulancias del Sease con personal de Salud asistiendo a algunos vecinos de pisos contiguos que debieron ser evacuados preventivamente y trasladados al hospital Regional para recibir asistencia, aunque hasta el momento no habría casos que revistan gravedad.

Numerarios de la Seccional Primera, mientras tanto, montaron un operativo en un amplio perímetro, cortando las circulación en las calles de la zona para evitar heridos y facilitar el trabajo de los peritos.

Las llamas lograron ser sofocadas tras un arduo trabajo.