Marion Cotillard regresa al centro de escena con “Milo”, el nuevo drama de Nicole Garcia

La película competirá en la 74ª edición del Festival de San Sebastián y ya concretó sus primeras ventas internacionales.

Hoy 08:12

Se dio a conocer una nueva imagen de Marion Cotillard junto a Théodore Pellerin en “Milo”, la nueva película dirigida por Nicole Garcia que formará parte de la competencia oficial del Festival de San Sebastián en su 74ª edición, prevista para septiembre.

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El anuncio llegó acompañado de las primeras ventas internacionales del film, a cargo de Studiocanal, que también participa como coproductor. La película ya fue adquirida para su distribución en Canadá, Escandinavia, Suiza, Grecia, Portugal, la región de la Comunidad de Estados Independientes y países de la ex Yugoslavia, mientras que la propia Studiocanal se encargará de su estreno en Alemania.

La historia, definida como un relato sobre “heridas ocultas, decisiones imposibles y la frágil esperanza de reconstruir los lazos que nos definen”, sigue a Alice (Cotillard), una mujer que llega a un tranquilo pueblo de provincia y comienza a trabajar en un café local, integrándose en una vida que no le pertenece.

Sin embargo, su presencia no es casual. Su llegada está vinculada a Milo (Pellerin), un joven mecánico del lugar. Para él, Alice es una desconocida; para ella, en cambio, representa un vínculo con un pasado que nunca logró dejar atrás.

El proyecto marca un nuevo trabajo conjunto entre Cotillard y la directora Nicole Garcia, tras su colaboración en “From the Land of the Moon”. Según la realizadora, el personaje de Alice se diferencia notablemente de aquel rol, apostando por una interpretación más contenida y silenciosa, atravesada por emociones difíciles de expresar.

El elenco se completa con Artus, Alexis Manenti, Anne Brochet, Éric Elmosnino y Charles Berling. El guion fue escrito por Garcia junto a Jacques Fieschi, con la colaboración de Laurette Polmanss y Olivier Demangel.

“Milo” es una producción de Trésor Films en conjunto con Studiocanal, France 3 Cinéma, Marcel Films y Artémis Productions, con el respaldo de CANAL+, Ciné+ OCS y France Télévisions.

El estreno en salas francesas está previsto para el 20 de enero de 2027.