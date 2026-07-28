Un terremoto de 7,1 golpeó Japón: dejó decenas de heridos y serios daños materiales

El fuerte temblor afectó la isla de Kyushu, donde hubo edificios derrumbados y cortes masivos de energía. La alerta de tsunami fue desestimada horas después.

Hoy 08:42

Al menos 50 personas fueron hospitalizadas y 12 edificios colapsaron en el suroeste de Japón tras un terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la isla de Kyushu. Además, más de 45.000 hogares quedaron sin suministro eléctrico, mientras las autoridades evaluaban el alcance de los daños. El fenómeno también causó trastornos en el transporte, y propició órdenes de evacuación y alertas por réplicas.

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El sismo se registró a las 16.27 (hora japonesa) y alcanzó el nivel máximo (7.0) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona.

La cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales con heridas y que 12 edificios se derrumbaron. En cuatro de ellos había personas atrapadas, según el mismo medio.

En paralelo, “varias personas” quedaron atrapadas en un centro comercial luego de que un piso se desplomara y se produjera una explosión, informó la televisión NHK. La policía dijo previamente que había recibido reportes sobre lo que sonó como una explosión en el Aeon Mall, en la ciudad de Kumamoto, sin que se informara de daños o víctimas.

La primera ministra, Sanae Takaichi, había indicado que el terremoto dejó “varias personas heridas”. “En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes resultaron dañados y se derrumbaron edificios. Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad”, agregó.

Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis, dijo en una conferencia de prensa que el terremoto superficial estaba desencadenando una actividad sísmica activa en la zona, e instó a los residentes a tener especial precaución durante los próximos dos o tres días ante el riesgo de otro gran sismo.

La agencia meteorológica lanzó inicialmente una alerta de tsunami con olas de hasta un metro de altura, pero la levantó poco después tras no observar ninguna actividad.