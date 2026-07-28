Zendaya deslumbra en la premiere de "Spider-Man: Brand New Day" con un look inspirado en una metamorfosis arácnida

La actriz apostó por un diseño negro de alta costura con guiños abstractos al universo del superhéroe, consolidando una gira promocional donde convirtió cada aparición en una pasarela.

Hoy 08:34

Zendaya volvió a acaparar todas las miradas en la alfombra roja durante la premiere en Los Ángeles de “Spider-Man: Brand New Day”, donde lució un impactante vestido negro satinado de Ashi Studio con corset estructurado y una imponente cola arquitectónica.

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El estilismo, ideado junto a su histórico asesor de imagen Law Roach, fue concebido como una interpretación artística del universo de Spider-Man. “Es una forma abstracta de representar la araña. En nuestra mente, es como una metamorfosis de esta mujer en otra cosa”, explicó el estilista, quien además destacó que las joyas elegidas pertenecen a la firma Boucheron.

La aparición forma parte de una gira promocional en la que la actriz convirtió cada evento en una declaración de estilo. Entre los looks más comentados, Roach recordó el vestido de archivo con telarañas de la colección “Circus” de John Galliano (1997), que Zendaya llevó en el estreno en Londres.

Sin embargo, no todo ha sido alta costura: semanas atrás, la actriz sorprendió en París al asistir a un evento con fans luciendo una remera vintage de Spider-Man adquirida por apenas 34,99 dólares en eBay. Tras viralizarse el outfit, Roach publicó el origen de la prenda con un mensaje claro: “El estilo no siempre tiene que costar una fortuna”.

En esta nueva entrega de la saga, Zendaya comparte protagonismo con su esposo, Tom Holland, en una historia donde Peter Parker enfrenta un mundo en el que sus seres queridos lo han olvidado. El elenco también incluye a Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Jacob Batalon, Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.

Mientras tanto, Roach adelantó que ya piensa en el futuro y, aunque evitó dar detalles, prometió que la próxima gira de “Dune: Part Three” “será increíble”, manteniendo la expectativa sobre los próximos movimientos fashionistas de Zendaya.