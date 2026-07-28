Michelle Williams y Daisy Edgar-Jones protagonizan "A Place In Hell" y apuntan a un fuerte estreno global

La película dirigida por Chloe Domont se estrenará el 23 de abril de 2027 tras generar expectativas positivas en sus primeras proyecciones.

Hoy 08:12

El thriller “A Place In Hell”, protagonizado por Michelle Williams y Daisy Edgar-Jones, modificó su calendario de estreno y llegará finalmente a los cines el 23 de abril de 2027, dejando atrás su lanzamiento previsto para Navidad. La decisión fue tomada por Neon, que apuesta a potenciar su rendimiento comercial con una estrategia de estreno global coordinada junto a Paramount, encargada de la distribución internacional.

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Dirigida por Chloe Domont, la película presenta un drama ambientado en el competitivo mundo legal, centrado en una exitosa y despiadada abogada defensora (Williams), cuya carrera se ve amenazada por la irrupción de una joven letrada (Edgar-Jones) convocada para reemplazarla. El conflicto entre ambas figuras se convierte en el eje de una historia marcada por la ambición, el poder y la tensión profesional.

Michelle Williams

De acuerdo a los primeros reportes, las proyecciones de prueba generaron una respuesta positiva, destacándose especialmente las interpretaciones de sus protagonistas, descritas como intensas y confrontativas. El elenco se completa con la participación de Andrew Scott.

El cambio de fecha también responde a una estrategia de posicionamiento en la temporada previa al verano, un período que en los últimos años ha mostrado buenos resultados para producciones adultas con protagonismo femenino, como “Challengers” (2024) y otros títulos recientes con sólidos debuts en taquilla.

Daisy Edgar-Jones

El proyecto cuenta con financiamiento de Neon, MRC y Republic Pictures, mientras que la producción está a cargo de T-Street. Para Domont, se trata de su segundo largometraje tras el reconocimiento obtenido con “Fair Play”, adquirida por Netflix en el Festival de Sundance 2023.

Con una propuesta que combina tensión psicológica y drama corporativo, “A Place In Hell” se perfila como una de las apuestas más fuertes del calendario cinematográfico de 2027.