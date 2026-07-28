Liga Santiagueña: las revanchas de cuartos de final se disputarán el viernes

Los encuentros se jugarán antes de las elecciones municipales previstas para el domingo 2 de agosto.

Hoy 10:06

Los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol se disputarán este viernes debido a las elecciones municipales que se desarrollarán en la provincia el próximo domingo 2 de agosto.

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La jornada comenzará a las 15.30, cuando Unión Santiago reciba a Estudiantes en el estadio Roberto “Tito” Molinari. El Tricolor llegará con ventaja después de imponerse por 2-1 en el encuentro de ida.

Desde las 16, Vélez e Independiente de Fernández definirán su clasificación en San Ramón tras el empate 1-1 registrado en la “Capital del Agro”.

En el turno nocturno, Central Argentino recibirá a Agua y Energía desde las 22, en el estadio Osvaldo Juárez de La Banda. El Albo buscará aprovechar la ventaja conseguida en la ida, donde ganó por 2-0.

La restante serie será protagonizada por Central Córdoba y Atlético Forres, aunque todavía no fueron confirmados el horario ni el escenario. El Ferroviario deberá revertir la derrota 1-0 sufrida en el primer partido, mientras que el conjunto de la “Capital del Tomate” intentará defender la diferencia y avanzar a las semifinales.

La programación de las revanchas

Viernes

15.30: Unión Santiago vs. Estudiantes, en el estadio "Roberto Tito Molinari". Ida: Estudiantes ganó 2-1.

16.00: Vélez de San Ramón vs. Independiente de Fernández, en el estadio "Carlos Paz". Ida: empataron 1-1.

22.00: Central Argentino vs. Agua y Energía, en el estadio "Osvaldo Juárez". Ida: Central Argentino ganó 2-0.

Horario y estadio a confirmar: Central Córdoba vs. Atlético Forres. Ida: Atlético Forres ganó 1-0.

La programación será oficializada tras la reunión de esta noche del Consejo Directivo de la Liga Santiagueña de Fútbol.