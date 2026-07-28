Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUL 2026 | 20º
X
Lo + Viral

Cómo elegir entre precio y calidad al comprar productos

El analista económico Jaime Bravo explica que priorizar la calidad sobre el precio en productos clave puede generar ahorros significativos a largo plazo.

Hoy 10:34

En el contexto actual de consumo, el analista económico Jaime Bravo ha destacado que la elección entre precio y calidad depende del tipo de producto adquirido.

Bravo advierte que optar únicamente por lo más barato puede resultar costoso a largo plazo, ya que no existe una relación directa entre el precio y la calidad de los productos.

Un ejemplo significativo se encuentra en el caso de los focos: los incandescentes, a pesar de su bajo costo inicial, tienen una vida útil limitada, mientras que los focos LED, aunque son más caros, ofrecen durabilidad y eficiencia energética.

“En un año, el ahorro puede ser significativo si se prioriza calidad. En una casa con varios focos, la diferencia económica es evidente”, aseguró Bravo.

El experto también señala que el comportamiento del consumidor varía según el tipo de producto; por ejemplo, en alimentos, el precio suele ser determinante debido a la naturaleza de consumo inmediato.

“Si voy a comprar tomates en cantidad, probablemente elija el más barato, porque el beneficio de ahorro es inmediato”, indicó Bravo.

Sin embargo, en productos como calzado o materiales de construcción, la calidad se convierte en un factor crucial, ya que un buen par de zapatos puede durar años, mientras que uno de menor costo se deteriora rápidamente.

Finalmente, Bravo recomienda evaluar cada compra de manera estratégica, considerando factores como la durabilidad y el impacto a largo plazo, ya que “el precio no lo es todo y la calidad puede representar una inversión más inteligente”.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El voraz incendio de un departamento en el Edificio Belgrano alteró la calma de la madrugada santiagueña
  2. 2. El empresario Ramiro Petros vivía en el departamento que fue consumido por las llamas
  3. 3. Dibu Martínez quedó varado con su camioneta y dos vecinos protagonizaron un gesto que terminó con un regalo inolvidable
  4. 4. Crimen en Las Termas: el relato de los vecinos tras una madrugada marcada por la violencia
  5. 5. Tragedia en Alberdi: asesinaron a un hombre a puñaladas y buscan a su yerno por el crimen
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT