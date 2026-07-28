El gobernador Elías Suárez y el INTA firman acuerdo para fortalecer el área productiva

La iniciativa contempla un programa integral de asistencia y formación destinado a mejorar las capacidades del Estado provincial y acompañar al sector productivo.

Hoy 11:25

El Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Elías Suárez, firmó una carta de intención junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) representado por el Director del Centro Regional, Luis Ernesto Erazú, para avanzar en la implementación de un programa integral de capacitación y asistencia técnica destinado a fortalecer las capacidades institucionales del Estado provincial y mejorar el acompañamiento técnico a los productores en todo el territorio santiagueño.

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La iniciativa surge del trabajo conjunto desarrollado entre ambas instituciones, en respuesta a la solicitud del gobernador Elías Suárez de poner en marcha un programa de formación orientado a las doce Agencias de Desarrollo Territorial (ADT) y las próximas a implementarse, con el objetivo de consolidar una red de asistencia técnica que impulse el crecimiento del sector productivo.

El programa contempla dos ejes de trabajo complementarios. Por un lado, la capacitación del personal de las Agencias de Desarrollo Territorial para fortalecer sus capacidades técnicas y de gestión, optimizando la atención y el acompañamiento a los productores. Por otro, la ejecución de instancias de formación destinadas a productores de toda la provincia, desarrolladas a través de las ADT con el respaldo técnico del INTA, promoviendo la incorporación de tecnologías, buenas prácticas y alternativas productivas adaptadas a las distintas regiones.

Entre las principales temáticas previstas se encuentran la gestión territorial, la mecanización agrícola, el uso de drones aplicados a la producción, el monitoreo de plagas, los sistemas de riego, la ganadería de secano, la producción apícola, el aprovechamiento sostenible del monte nativo, el manejo del agua y distintas alternativas productivas para pequeños productores, incorporando además un sistema de seguimiento que permitirá evaluar la aplicación de los conocimientos adquiridos en cada territorio.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Santiago del Estero reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema productivo provincial, promoviendo la articulación entre el Estado y los organismos técnicos, la innovación, la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo territorial, con el objetivo de generar mayores oportunidades para los productores y contribuir al crecimiento sostenible de toda la provincia.

Además estuvieron presentes el vicegobernador Carlos Silva Neder, el Jefe de Ministros, Víctor Araujo, El ministro de la Producción, Néstor Machado, El Secretario del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille, el representante del INTA de Santiago del Estero, Gabriel Ángela y del INTA Quimilí, Gustavo Gerlero y otras instituciones del sector.