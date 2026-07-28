Qué necesitan Boca, Lanús y Tigre para avanzar en la Copa Sudamericana

Los tres representantes argentinos ganaron sus respectivos partidos de ida y buscarán sellar esta semana la clasificación a los octavos de final.

Hoy 09:48

La Copa Sudamericana 2026 completará esta semana sus playoffs de octavos de final, con Boca, Lanús y Tigre como los tres equipos argentinos que continúan en competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los tres llegan a las revanchas con ventaja después de ganar sus encuentros de ida. Tigre goleó 3-0 a Nacional, Lanús venció 2-0 a Cienciano y Boca superó 1-0 a O’Higgins.

En caso de igualdad en el resultado global, la clasificación se resolverá directamente mediante una definición por penales, según establece el reglamento de la competencia.

Tigre tiene todo a favor ante Nacional

El primero en salir a escena será Tigre, que recibirá este martes desde las 19 a Nacional de Uruguay en el estadio José Dellagiovanna. El Matador consiguió una contundente victoria por 3-0 en Montevideo, con goles de Jalil Elías, Ignacio Russo y Elías Cabrera.

El conjunto argentino avanzará a los octavos si:

Gana, empata o pierde por uno o dos goles.

Si cae por tres tantos, la serie se definirá por penales.

Quedará eliminado únicamente si pierde por cuatro o más goles.

En caso de clasificarse, su rival en la próxima instancia será Montevideo City Torque, también de Uruguay.

Lanús defenderá dos goles de ventaja en la altura

Lanús visitará este miércoles, desde las 21.30 de Argentina, a Cienciano en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en Cusco. En el primer encuentro, el Granate se impuso por 2-0 gracias a los goles de Franco Watson y Ramiro Carrera.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se clasificará si:

Gana, empata o pierde por un gol.

Si cae por dos tantos, habrá definición por penales.

Será eliminado si pierde por tres o más goles.

Si logra superar la serie, Lanús se enfrentará en los octavos de final con Botafogo de Brasil.

Boca buscará sostener la mínima diferencia en Chile

El último representante argentino en jugar será Boca, que visitará este jueves desde las 21.30 a O’Higgins, en el estadio El Teniente de Rancagua.

El Xeneize ganó 1-0 en La Bombonera con un gol de Miguel Merentiel, pero llega golpeado después de perder 3-0 ante Deportivo Riestra en el debut del Torneo Clausura.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena avanzará si:

Gana o empata.

Si pierde por un gol, la llave se resolverá por penales.

Quedará eliminado si cae por dos o más tantos.

De conseguir la clasificación, Boca jugará en la siguiente ronda ante Recoleta de Paraguay.

Los partidos de los equipos argentinos

Martes 28 de julio

19.00 | Tigre (3) vs. (0) Nacional

Miércoles 29 de julio

21.30 | Cienciano (0) vs. (2) Lanús

Jueves 30 de julio

21.30 | O’Higgins (0) vs. (1) Boca