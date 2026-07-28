Tragedia en Alberdi: asesinaron a un hombre a puñaladas y buscan a su yerno por el crimen

La víctima fue identificada como Ramón Prado. De acuerdo con las primeras informaciones, René Cejas es señalado como el principal sospechoso y es intensamente buscado por la Policía.

Hoy 09:58

Una violenta pelea ocurrida durante la madrugada de este martes en la localidad de Santos Lugares, departamento Alberdi, terminó con un hombre muerto tras recibir heridas de arma blanca.

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De acuerdo con la información que trascendió de fuentes policiales, la víctima fue identificada como Ramón Prado, mientras que el presunto agresor sería su yerno, René Cejas, quien es intensamente buscado por la Policía.

Si bien hasta el momento existe un fuerte hermetismo en torno al caso, las primeras versiones indican que ambos habrían mantenido una discusión que derivó en una agresión con arma blanca, provocando la muerte de Prado.

En tanto, el cuerpo de la víctima será trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia, medida que permitirá establecer con precisión las causas del fallecimiento.

Personal policial trabaja en la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho y dar con el paradero del acusado, quien permanece prófugo.

Según trascendió en las últimas horas, los investigadores sospechan que René Cejas podría haberse arrojado al río Salado tras el episodio. Ante esta posibilidad, fueron enviadas dotaciones del Grupo Especial de Rescate (GER) para colaborar con la búsqueda del sospechoso.