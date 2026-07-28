Una densa niebla cubrió Santiago y dejó postales de película

Muchos santiagueños se sorprendieron al salir de sus casas y encontrarse con una ciudad cubierta por una espesa manta blanca.

Hoy 10:04

Santiago del Estero amaneció este martes cubierto por una densa niebla, que sorprendió a vecinos desde las primeras horas del día y dejó postales poco habituales.

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La frase que más se repitió entre quienes salieron temprano fue casi la misma: “no se ve nada”. La espesa capa blanca redujo notablemente la visibilidad y obligó a circular con mayor precaución, especialmente en zonas de tránsito intenso.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, a las 9 la temperatura era de 10,6°C, con una humedad del 95%, viento del sector sur a 10 kilómetros por hora y una visibilidad de apenas 0,1 kilómetros.

Estas condiciones favorecieron la formación de bancos de niebla de importante densidad, que cubrieron distintos sectores de la ciudad durante la mañana.

Según el pronóstico del SMN, la niebla tendería a mejorar con el correr de la mañana. Para este martes se espera cielo parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones, y una temperatura máxima que podría alcanzar los 28 grados.

¿Niebla o neblina: son lo mismo?

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, niebla y neblina no son exactamente lo mismo. La principal diferencia está en la densidad del fenómeno y en cuánto reduce la visibilidad.

La niebla es más intensa y se produce cuando pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire reducen la visibilidad de manera importante, generalmente a menos de 1 kilómetro.

La neblina, en cambio, es más liviana. También está formada por gotas de agua en suspensión, pero permite ver a mayor distancia y no reduce tanto la visibilidad.

En el caso de Santiago del Estero, el dato informado por el SMN, con visibilidad de apenas 0,1 kilómetros, marca un fenómeno de gran densidad, más cercano a una niebla intensa.

Así, la jornada comenzó con una postal llamativa para los santiagueños: una ciudad envuelta en una manta blanca.