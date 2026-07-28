Santiago del Estero será sede de una jornada sobre trata de personas en entornos digitales con Susana Trimarco

La actividad se realizará este viernes 31 de julio en el Centro de Convenciones Fórum. La referente nacional en la lucha contra la trata de personas participará del encuentro organizado por la Secretaría de Trabajo de la Provincia.

Hoy 09:53

La Secretaría de Trabajo de la Provincia, a través del Punto Focal de Asistencia a Víctimas de Delitos de Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral, realizará este viernes 31 de julio la jornada de formación "La trata de personas en entornos digitales".

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La actividad comenzará a las 9.30 en el Centro de Convenciones Fórum y tendrá como invitada especial a Susana Trimarco, presidenta de la Fundación María de los Ángeles y reconocida referente nacional en la lucha contra la trata de personas y la asistencia a las víctimas.

La propuesta se enmarca en las actividades por el Día Mundial contra la Trata de Personas y busca generar un espacio de capacitación y reflexión sobre los desafíos que presentan los entornos digitales en la prevención, detección y combate de este delito.

Desde la organización destacaron que el encuentro apunta a fortalecer el compromiso de instituciones y de la comunidad en la prevención, sensibilización y erradicación de la trata de personas, promoviendo el trabajo articulado para proteger los derechos de las víctimas.