La supuesta infidelidad de Nodal pone en jaque su boda con Ángela

El cantante Christian Nodal enfrenta rumores de infidelidad que contradicen la razón oficial para la suspensión de su boda religiosa con Ángela Aguilar.

Hoy 05:53

Christian Nodal se encuentra nuevamente en el centro de la controversia mediática tras el anuncio de la suspensión de su boda religiosa con Ángela Aguilar, originalmente programada para mayo de 2026.

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A pesar de que el artista mexicano afirmó que la postergación se debió a motivos de seguridad en Zacatecas, recientes informes sugieren que esta decisión podría estar relacionada con una presunta infidelidad.

El periodista Javier Ceriani, durante su programa, reveló que la presunta amante de Nodal reside en un exclusivo edificio de lujo en Miami, donde el cantante la visitaría ocasionalmente debido a su agenda internacional.

Ceriani comentó: “Muchos tienen amantes eternas… hay una elegida desde hace mucho tiempo. Es dominicana. Se ven poco tiempo”, insinuando que esta relación podría ser significativa para el artista.

Hasta el momento, ni Nodal ni Ángela Aguilar han realizado declaraciones sobre estas acusaciones, y no se han presentado pruebas que respalden la versión planteada por Ceriani.

La pareja sigue sosteniendo que el motivo principal para la suspensión de su boda religiosa es la creciente violencia e inseguridad en Zacatecas, donde tenían la intención de llevar a cabo la ceremonia.