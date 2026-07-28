Un fuerte sismo se registró en Mendoza en horas de la madrugada

Fue el segundo episodio en las últimas horas, debido a que otro movimiento telúrico se había detectado el lunes por la noche, aunque de menor intensidad. San Juan y La Rioja también se vieron afectados por otros eventos.

Hoy 05:30

Un sismo sacudió Mendoza en la madrugada de este martes. Se trató, de hecho, del segundo episodio registrado en esa provincia en las últimas horas, ya que otro movimiento telúrico se había detectado en el cierre del lunes.

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Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el último evento, ocurrido a las 3.18, fue el de mayor intensidad. El reporte oficial precisó que fue de 4.3 grados de magnitud y que tuvo su epicentro a una profundidad de 10 kilómetros, en las cercanías de Potrerillos, unos 30 kilómetros al sudoeste de la capital provincial.

Si bien de momento no hubo reportes oficiales de daños estructurales ni de heridos, el temblor pudo sentirse en la zona e interrumpir el sueño de muchos mendocinos.

Horas antes, a las 22.37 del lunes, el mismo ente oficial dio cuenta de otro sismo de 4.1 grados de magnitud también en territorio mendocino. En este caso, el epicentro se registró a una profundidad de 8 kilómetros, en las cercanías de El Carrizal; unos 35 kilómetros al noreste de Tunuyán y alrededor de 41 kilómetros al sudoeste de la ciudad de San Martín.

En este caso, el INPRES informó que el temblor tuvo una intensidad de III a IV en la escala Mercalli en Tunuyán y Tupungato, donde pudieron percibirlo estando en reposo y a través de objetos colgantes oscilantes.

En San Carlos, la ciudad de Mendoza, Rivadavia y San Martín, fue de una intensidad III, es decir más débil, pudiéndolo percibir personas en reposo.

Algunos usuarios de las redes intentaron restarle dramatismo a la situación compartiendo memes en sus cuentas.

La misma entidad indicó que, también en las últimas horas, se produjeron dos sismos en San Juan (2.9 y 3.3 grados de magnitud) y uno en La Rioja (2.6).