El argentino no elige donde nacer: el 9 de Corea del Sur llegó al estadio tomando mate y se volvió viral

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO Grupo B
Canadá 1
Bosnia Herzegovina 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
FINALIZADO
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
22:00 Grupo C
Haití -
Escocia -
13 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

El argentino no elige donde nacer: el 9 de Corea del Sur llegó al estadio tomando mate y se volvió viral

Cho Gue-sung, de 28 años, juega en el FC Midtjylland de Dinamarca y además es figura por su trabajo como modelo; su imagen alimentó notas y memes en cuestión de minutos.

Hoy 17:04

El delantero coreano Cho Gue-sung sorprendió en la previa del debut de Corea del Sur en el Mundial 2026 al bajar del micro con un mate en la mano. La imagen se viralizó rápido en redes sociales argentinas y mexicanas, y generó curiosidad sobre cómo adoptó la costumbre rioplatense local.

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El mate de Cho Gue-sung en la previa

El gesto llamó la atención porque el jugador no llevaba termo visible, un detalle que motivó bromas y teorías en Twitter. Cho Gue-sung, de 28 años, juega en el FC Midtjylland de Dinamarca y además es figura en redes por su trabajo como modelo; su imagen alimentó notas y memes en cuestión de minutos.

Vínculos en clubes y amistades internacionales explicaron parte del fenómeno: Son Heung-Min, la gran figura surcoreana, fue fotografiado probando mate junto a futbolistas argentinos; además Cho comparte plantel con sudamericanos en su club, lo que habría facilitado su acercamiento a la infusión rioplatense y despertó intercambios culturales entre aficiones.

El partido de Corea del Sur y las claves

Aunque el foco mediático fue el mate, Cho Gue-sung no disputó minutos en el triunfo 2-1 ante República Checa en Guadalajara. Corea sumó tres puntos y quedó detrás de México en el Grupo A; los checos, que volvieron al Mundial tras dos décadas, quedaron con la obligación de recuperarse en la próxima fecha.

Te recomendamos: Corea del Sur se lo dio vuelta a República Checa y comenzó la Copa del Mundo con un importante triunfo

A los 25 minutos se vivió una acción contundente: Lee Han-beom tiró de la camiseta de Pavel Šulc y la rotura dio la pauta del físico del encuentro. En el segundo tiempo, Vladimír Coufal asistió de saque lateral para el cabezazo de Ladislav Krejčí; Hwang In-beom empató y Oh Hyeon-Gyu definió la victoria.

Son Heung-Min resultó el atacante más peligroso, con varios remates y un par de mano a mano que el arquero Matej Kovár resolvió bien. Patrik Schick no pudo gravitar como en la Bundesliga; el juego mostró polémicas por un gol anulado a Soucek y una atajada clave de Kim Seung-Gyu sobre la línea.

La victoria deja a Corea del Sur con la responsabilidad de mantener el nivel cuando enfrente a Sudáfrica o México, según el calendario del Grupo A. El próximo compromiso de los surcoreanos será clave para definir quién manda; mientras tanto, en Argentina y Urugua y la imagen del jugador con mate siguió dando que hablar.

El episodio sintetizó cómo el fútbol conecta costumbres: un ritual como el mate, típico del Río de la Plata, terminó siendo parte de la previa de un Mundial y reavivó el interés por los cruces culturales entre selecciones. Las redes, los medios y los hinchas mantendrán a Cho en la conversación durante las próximas fechas.

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