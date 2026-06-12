El argentino no elige donde nacer: el 9 de Corea del Sur llegó al estadio tomando mate y se volvió viral

Cho Gue-sung, de 28 años, juega en el FC Midtjylland de Dinamarca y además es figura por su trabajo como modelo; su imagen alimentó notas y memes en cuestión de minutos.

Hoy 17:04

El delantero coreano Cho Gue-sung sorprendió en la previa del debut de Corea del Sur en el Mundial 2026 al bajar del micro con un mate en la mano. La imagen se viralizó rápido en redes sociales argentinas y mexicanas, y generó curiosidad sobre cómo adoptó la costumbre rioplatense local.

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El mate de Cho Gue-sung en la previa

El gesto llamó la atención porque el jugador no llevaba termo visible, un detalle que motivó bromas y teorías en Twitter. Cho Gue-sung, de 28 años, juega en el FC Midtjylland de Dinamarca y además es figura en redes por su trabajo como modelo; su imagen alimentó notas y memes en cuestión de minutos.

Vínculos en clubes y amistades internacionales explicaron parte del fenómeno: Son Heung-Min, la gran figura surcoreana, fue fotografiado probando mate junto a futbolistas argentinos; además Cho comparte plantel con sudamericanos en su club, lo que habría facilitado su acercamiento a la infusión rioplatense y despertó intercambios culturales entre aficiones.

El partido de Corea del Sur y las claves

Aunque el foco mediático fue el mate, Cho Gue-sung no disputó minutos en el triunfo 2-1 ante República Checa en Guadalajara. Corea sumó tres puntos y quedó detrás de México en el Grupo A; los checos, que volvieron al Mundial tras dos décadas, quedaron con la obligación de recuperarse en la próxima fecha.

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A los 25 minutos se vivió una acción contundente: Lee Han-beom tiró de la camiseta de Pavel Šulc y la rotura dio la pauta del físico del encuentro. En el segundo tiempo, Vladimír Coufal asistió de saque lateral para el cabezazo de Ladislav Krejčí; Hwang In-beom empató y Oh Hyeon-Gyu definió la victoria.

Son Heung-Min resultó el atacante más peligroso, con varios remates y un par de mano a mano que el arquero Matej Kovár resolvió bien. Patrik Schick no pudo gravitar como en la Bundesliga; el juego mostró polémicas por un gol anulado a Soucek y una atajada clave de Kim Seung-Gyu sobre la línea.

La victoria deja a Corea del Sur con la responsabilidad de mantener el nivel cuando enfrente a Sudáfrica o México, según el calendario del Grupo A. El próximo compromiso de los surcoreanos será clave para definir quién manda; mientras tanto, en Argentina y Urugua y la imagen del jugador con mate siguió dando que hablar.

El episodio sintetizó cómo el fútbol conecta costumbres: un ritual como el mate, típico del Río de la Plata, terminó siendo parte de la previa de un Mundial y reavivó el interés por los cruces culturales entre selecciones. Las redes, los medios y los hinchas mantendrán a Cho en la conversación durante las próximas fechas.