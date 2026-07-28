Crimen en Las Termas: un video muestra los minutos previos al ataque que terminó con la muerte de Yonathan Romano

Un registro incorporado a la causa muestra una secuencia previa al ataque ocurrido en el barrio Adela. La Justicia analiza las imágenes para reconstruir el crimen.

Hoy 11:47

La investigación por el crimen de Yonathan Martín Romano, el joven de 28 años asesinado de un disparo en el pecho en Las Termas de Río Hondo, sumó un elemento clave en las últimas horas: un video que muestra los minutos previos al ataque fatal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El registro fue incorporado a la causa y es analizado por los investigadores, ya que podría aportar datos importantes para reconstruir la secuencia del hecho ocurrido durante la madrugada del domingo en el barrio Adela.

Te recomendamos: A sangre fría: asesinan de un disparo en el pecho a un joven en Las Termas

Romano fue hallado tendido en la vía pública, en inmediaciones de Antenor Álvarez y Santa Fe, luego de un llamado anónimo que alertó sobre la presencia de un hombre herido en la calle.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 40 y personal de salud constataron que el joven presentaba una grave herida de arma de fuego, por lo que fue trasladado de urgencia al CIS Termas. Sin embargo, la médica de guardia confirmó que la víctima ingresó sin signos vitales.

En la escena trabajó personal de Policía Científica, que realizó pericias y secuestró distintos elementos de interés para la causa.

Mientras tanto, el video incorporado a la causa aparece como una pieza clave para avanzar en la reconstrucción de los minutos previos al crimen que generó conmoción en Las Termas de Río Hondo.