Boca avanza por Lucas Passerini y Nicolás “Uvita” Fernández aparece como alternativa

El Xeneize aceleró las conversaciones con Belgrano ante las altas cotizaciones de David Romero y Luciano Gondou. La dirigencia busca incorporar un delantero para ampliar las variantes ofensivas de Rodolfo Arruabarrena.

Hoy 12:10

Boca intensificó las negociaciones con Belgrano de Córdoba para incorporar a Lucas Passerini, ante la necesidad de sumar un centrodelantero y las dificultades surgidas en las tratativas por David Romero y Luciano Gondou.

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Las conversaciones entre Juan Román Riquelme y Luis Fabián Artime, presidentes del Xeneize y el Pirata, respectivamente, avanzan a paso firme. En ese diálogo también apareció como alternativa el nombre de Nicolás “Uvita” Fernández.

La dirigencia busca darle más opciones ofensivas a Rodolfo Arruabarrena, quien actualmente cuenta con Miguel Merentiel como principal referencia de área. Adam Bareiro todavía no tiene fecha confirmada para regresar, mientras que Milton Giménez también se encuentra lesionado.

Passerini, la opción más viable

Passerini, de 32 años, aparece como la alternativa más accesible para Boca en este mercado de pases. Su salida de Belgrano no demandaría una inversión tan elevada como las operaciones evaluadas anteriormente.

El delantero podría transformarse en el cuarto refuerzo del ciclo de Arruabarrena, luego de las incorporaciones de Álvaro Montero, Leandro Lozano y Sebastián Villa.

Su presencia física, su capacidad para jugar de espaldas y su fortaleza en el juego aéreo son características que el entrenador no tiene disponibles ante las ausencias de Bareiro y Giménez. Además, Passerini le convirtió cuatro goles a Boca en tres enfrentamientos.

Uvita Fernández también fue ofrecido

Durante las conversaciones entre ambas dirigencias también surgió la posibilidad de incorporar a Nicolás Fernández.

El atacante de 30 años posee características diferentes a las de un centrodelantero clásico, pero cuenta con capacidad goleadora y podría aportar nuevas variantes al frente de ataque.

Por el momento, Passerini se encuentra por delante en la consideración, aunque Boca analiza las distintas posibilidades antes de avanzar con una operación definitiva.

Las negociaciones que se complicaron

El principal objetivo había sido David Romero, delantero de Tigre de 23 años. El conjunto de Victoria había solicitado 8 millones de dólares, el 50% del pase de Jabes Saralegui y el préstamo de Williams Alarcón.

Sin embargo, la aparición de clubes europeos elevó su cotización. Parma habría ofrecido 12 millones de dólares por su ficha, una cifra que Boca no está dispuesto a pagar. Además, el futbolista tendría como prioridad continuar su carrera en Europa.

Otra posibilidad fue Luciano Gondou, pedido especialmente por Arruabarrena. El CSKA Moscú exigió al menos 12 millones de dólares para comenzar las negociaciones, monto que también fue considerado excesivo por la dirigencia xeneize.

Ante este escenario, Boca aceleró por Passerini y mantiene a Uvita Fernández como una opción concreta para reforzar un ataque que actualmente cuenta con pocas variantes.