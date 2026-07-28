Víctor Araujo asumirá funciones en el ministerio de Economía de forma transitoria por la salud de Atilio Chara

La medida fue dispuesta por el gobernador Elías Suárez para garantizar el normal funcionamiento de la cartera económica.

Hoy 12:37

El Gobierno de la provincia informó que, ante la situación de salud que atraviesa el ministro de Economía, Atilio Chara, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, quedará a cargo de manera transitoria del refrendo de los actos administrativos de dicha cartera.

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La decisión fue oficializada a través del Decreto Nº 2026-1627-E-GDESDE-GDSE, firmado por el gobernador Elías Suárez, con el objetivo de asegurar la continuidad institucional y el normal funcionamiento de la Administración provincial.

Según se detalló en un comunicado, Chara atraviesa un cuadro clínico complejo a raíz de una descompensación de su patología de base —diabetes—, a lo que se suma un proceso infeccioso que requerirá un período de recuperación.

En este contexto, Araujo asumirá las funciones necesarias vinculadas al Ministerio de Economía hasta tanto el titular de la cartera pueda retomar sus actividades habituales.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la medida busca garantizar la operatividad del área económica sin alterar el desarrollo de las políticas públicas en curso.