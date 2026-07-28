Diario Panorama te lleva a vivir el Clásico del Norte entre Central Córdoba y Atlético Tucumán

El Ferroviario vuelve a jugar en casa y los hinchas podrán participar por entradas para acompañar al equipo en un partidazo. Enterate cómo sumarte al sorteo.

Hoy 13:01

El Clásico del Norte se vive en la cancha y Diario Panorama te da la posibilidad de estar ahí para alentar a Central Córdoba en su partido ante Atlético Tucumán.

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El Ferroviario vuelve a casa para disputar un encuentro cargado de expectativa, y los fanáticos tendrán la chance de participar por entradas para vivir el partido desde las tribunas.

Para sumarse al sorteo, los interesados deberán participar a través de la cuenta oficial de Instagram de Diario Panorama.

¿Cómo participar?

- Seguir la cuenta @diariopanoramasde.

- Darle like a la publicación del sorteo.

- Comentar con quién irías a ver el partido.

La propuesta está pensada para que los hinchas puedan acompañar al equipo en una nueva presentación como local y vivir desde adentro la previa, el color y la pasión de un duelo especial.