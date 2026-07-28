"Tenemos un proyecto valedero para Ojo de Agua, no estamos hablando de imposibles"

Así lo expresó el candidato a intendente por la UCEDÉ, Sebastián Peuser, durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:29

El candidato a intendente de Ojo de Agua por la UCEDÉ, Sebastián Peuser, aseguró que cuenta con una propuesta concreta para transformar la realidad de la ciudad, al sostener que “tenemos un proyecto valedero, no estamos hablando de imposibles”.

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En diálogo con Radio Panorama, Peuser destacó su experiencia en el ámbito empresarial y remarcó la importancia de involucrarse en la gestión pública para impulsar el crecimiento económico. “Siempre he trabajado desde afuera colaborando con funcionarios. Mi vida ha sido empresarial y cuando se habla de las necesidades del pueblo hay que tener una mirada política y también empresarial”, expresó.

En ese sentido, consideró que el principal desafío es generar oportunidades genuinas: “El pueblo necesita crecimiento económico. Si los que conocemos los números no nos involucramos, la gente va a seguir marginada, viviendo de la dádiva. Queremos cambiar ese rumbo y empezar a trabajar sobre economías regionales, capacitando a productores”.

Peuser también apuntó a la problemática del agua como una de las principales urgencias. “El problema fundamental es el agua. Ojo de Agua tiene, pero hay que avanzar en tratamientos cloacales. Hoy no se trata de llevar un camión, sino de tratar los efluentes”, explicó.

Además, hizo foco en la realidad de los trabajadores locales: “Hay 1700 artesanos que producen desde sus casas, pero sus hijos se van porque no ven progreso. Nosotros salimos a escuchar a la gente, a decirles que sí se puede salir adelante, sin bolsines ni compra de votos, sino cambiando la forma de pensar la economía del hogar”.

El candidato sostuvo que percibe un fuerte malestar social. “La gente está cansada. Los beneficios deben llegar a todos y vamos a trabajar en comunidad”, afirmó.

Por último, se refirió a la falta de espacios deportivos y recreativos para los jóvenes. “Mi hija tiene que ir a otra ciudad porque no hay pista de patín ni cancha de vóley. Hace años prometen un polideportivo que nunca se concreta. Si nos apoyan, lo van a tener: un lugar donde cada uno pueda desarrollar su disciplina”, concluyó.

Peuser se mostró confiado de cara a las elecciones del próximo 2 de agosto, al señalar que “los tiempos de hacer política han cambiado” y que espera contar con el acompañamiento de los vecinos.