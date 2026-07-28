"Quiero que La Banda vuelva a brillar, que sea la romántica y hermosa que dice el vals"

Así lo expresó durante una charla con Radio Panorama la candidata a intendente de La Banda, Lorena Bazán por el espacio Despierta La Banda.

Hoy 13:31

La candidata a intendente de La Banda por el espacio Despierta La Banda, Lorena Bazán, expresó su deseo de recuperar la identidad y el esplendor de la ciudad durante una entrevista con Radio Panorama. En la que es su primera participación electoral, la docente de nivel inicial explicó que decidió asumir este desafío político acompañando el proyecto encabezado por el contador Héctor “Chabay” Ruiz.

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Bazán señaló que, a partir del contacto directo con los vecinos, pudieron conocer de cerca las principales problemáticas que atraviesa la ciudad. “La Banda no está pasando por su mejor momento. Hay calles sin pavimentar, cuando llueve muchos barrios quedan aislados, y también hay dificultades con la iluminación y la acumulación de basura”, sostuvo.

La candidata remarcó que, pese a su perfil bajo y su vocación docente, asumió el compromiso con responsabilidad. “Siempre amé ser maestra, pero hoy me toca ocupar este lugar”, afirmó.

Entre los temas que más preocupación le generan, mencionó el avance de las adicciones y la inseguridad. “Hay barrios donde no se puede salir a la calle después de cierto horario. Nos preocupa que chicos muy jóvenes ya estén en contacto con el consumo”, advirtió. En ese sentido, propuso fortalecer el trabajo comunitario junto a instituciones y organizaciones sociales.

Como parte de sus propuestas, destacó la creación de una Escuela Municipal de Artes y Oficios, orientada a brindar capacitación con salida laboral para jóvenes y adultos. Según explicó, el objetivo es generar herramientas concretas que permitan mejorar las oportunidades de inserción en el mercado laboral.

Asimismo, planteó la necesidad de recuperar eventos emblemáticos como el Festival Nacional de La Salamanca, al considerar que es clave para el desarrollo turístico y económico de la ciudad. También propuso reinstaurar la fiesta de La Banda durante el mes de septiembre, como motor de crecimiento local.

Otro de sus proyectos es la creación de un paseo cultural sobre avenida Besares, denominado “Avenida de Cunas, Poetas y Cantores”, pensado como un espacio para que emprendedores y artistas puedan mostrar y comercializar sus producciones.

“Quiero que La Banda vuelva a brillar, que recupere esa esencia romántica y hermosa que dice el vals”, concluyó.