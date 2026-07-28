Buscan recuperar una bicicleta robada a una menor tras un violento arrebato en La Banda

Una vecina del barrio Mamá Antula II inició una campaña para encontrar el rodado que le sustrajeron a su hija menor de edad, quien fue golpeada durante el hecho ocurrido el sábado por la noche.

Hoy 12:53

Una vecina del barrio Mamá Antula II de la ciudad de La Banda lanzó un pedido de ayuda para recuperar la bicicleta de su hija menor de edad, quien fue víctima de un violento arrebato durante el fin de semana.

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Según relató la mujer a través de las redes sociales, el hecho ocurrió el sábado alrededor de las 20.45, en la manzana 111 del mencionado barrio. La menor habría sido abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con el relato de la familia y testigos del episodio, uno de los involucrados, de apellido Miranda, habría descendido del rodado, golpeado a la menor y arrojado al suelo para quitarle la bicicleta. El segundo sospechoso habría sido quien conducía una motocicleta Motomel S2 de color gris con calcos flúor.

La mujer indicó que, según testimonios recogidos en el lugar, ambos sujetos tendrían domicilio en el barrio Independencia.

Tras el hecho, la madre inició una campaña de búsqueda a través de Facebook con el objetivo de recuperar la bicicleta de su hija y solicitó la colaboración de los vecinos para aportar cualquier dato que permita ubicar el rodado o identificar a los responsables.