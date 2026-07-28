Con Paredes y nuevo esquema: el once de Boca que piensa Arruabarrena para visitar a O'Higgins

El Xeneize necesita cambiar el chip tras la dura derrota con Deportivo Riestra y ya apunta al duelo del jueves, al que saldría con todos los titulares y un nuevo dibujo táctico.

Hoy 12:15

Boca busca dejar rápidamente atrás la dura derrota ante Deportivo Riestra y ya concentra su preparación en la revancha frente a O’Higgins, que se disputará este jueves en Rancagua por los playoffs de la Copa Sudamericana.

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Rodolfo Arruabarrena planea utilizar a la mayoría de los titulares y realizar un cambio táctico para intentar asegurar la clasificación a los octavos de final. La principal novedad será el regreso de Leandro Paredes, quien se reincorporó al plantel después de un breve descanso.

El entrenador abandonaría el esquema 4-2-3-1 utilizado durante el inicio de su nuevo ciclo y dispondría un 4-3-1-2, dibujo que empleó habitualmente en su primera etapa al frente del club entre 2014 y 2016.

Montero seguiría en el arco

Pese a quedar bajo la lupa luego de la caída ante Riestra, Álvaro Montero conservaría la titularidad. El arquero colombiano terminó el último encuentro con gestos de dolor, aunque solamente sufrió un golpe y estaría disponible.

Desde su llegada al Xeneize, Montero le ganó el puesto a Leandro Brey, quien continuará como alternativa en el banco de suplentes.

Boca espera por Leandro Lozano

La principal duda aparece en el lateral derecho. Leandro Lozano se recupera de una distensión en el músculo semimembranoso izquierdo y fue exigido durante el último entrenamiento.

El defensor respondió favorablemente y podría volver a trabajar junto al grupo. En caso de estar en condiciones, será titular. Si no llega, Dylan Gorosito volverá a ocupar ese sector.

La defensa se completaría con Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Paredes, Ascacíbar y Delgado compartirían el mediocampo

Por primera vez desde el regreso de Arruabarrena, Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado comenzarían juntos un encuentro.

Los tres terminaron en cancha el partido de ida y dejaron buenas sensaciones. Ascacíbar ingresaría en lugar de Leonel Flores, mientras que Paredes asumiría nuevamente la conducción del equipo desde el mediocampo.

Más adelante jugaría Tomás Aranda, quien sería el enlace entre la mitad de la cancha y la dupla ofensiva integrada por Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

La posible formación de Boca ante O’Higgins

Álvaro Montero; Dylan Gorosito o Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.