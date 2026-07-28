Estela Neder fue distinguida en el 39° Encuentro Nacional de Mujeres Justicialistas

La diputada nacional santiagueña recibió la XXI Distinción “María Eva Duarte de Perón” durante un acto realizado en San Miguel de Tucumán, en reconocimiento a su compromiso con la militancia, la solidaridad y la justicia social.

Hoy 11:58

En el marco del 39° Encuentro Nacional de Mujeres Justicialistas, realizado en la sede del Partido Justicialista de San Miguel de Tucumán, se llevó adelante la XXI Entrega de Distinciones “María Eva Duarte de Perón”, como reconocimiento a la Acción, Compromiso, Solidaridad y Justicia Social de militantes peronistas

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El Encuentro se realizó bajo la consigna "Cada uno debe empezar a dar de sí, lo que pueda dar y aún más. Solo así construiremos la Argentina que deseamos, no para nosotros, sino para los que vendrán después, para nuestros hijos, para los argentinos, por el mañana...".

En la oportunidad se entregaron distinciones a militantes y dirigentes políticas y sociales, destacando roles en la promoción de la paz social y la doctrina justicialista. Por Santiago del Estero, fueron reconocidas la diputada nacional Lic. Estela Neder y la diputada provincial Nora Mercado, quien por razones de agenda no pudo asistir.

“Recibo este reconocimiento con mucha gratitud, como un incentivo para seguir trabajando con compromiso, promoviendo el diálogo, la solidaridad y la construcción de una sociedad cada día mejor”, expresó Estela Neder. “Mi agradecimiento a quienes hicieron posible esta distinción y a todos los que me acompañan en este camino de militancia justicialista”, agregó.