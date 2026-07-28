Ramiro Petros se presenta ante la Fiscalía para declarar tras el incendio de su departamento

El empresario fue asistido luego del siniestro ocurrido en el Edificio Belgrano y posteriormente se alojó en la vivienda de un familiar. Había señalado que el hecho le generaba temor por su seguridad.

Hoy 11:32

El empresario Ramiro Petros se presentará este martes ante el Ministerio Público Fiscal para brindar declaración luego del incendio que destruyó el departamento que comparte con su pareja, la abogada Moira Curi, ubicado en el octavo piso del Edificio Belgrano.

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Tras el siniestro, Petros permaneció en un centro asistencial donde recibió atención médica y posteriormente se trasladó al domicilio de un familiar, ya que su departamento quedó completamente destruido, mientras avanzan las actuaciones para determinar las causas del hecho.

Cabe recordar que el empresario se encuentra cumpliendo un arresto domiciliario en el marco de una causa judicial por estafas.

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Durante las primeras horas posteriores al incendio, Petros manifestó en diálogo con Radio Panorama que el episodio le generaba preocupación por su seguridad y puso en duda que se haya tratado de un hecho accidental. Además, pidió que las pericias determinen con precisión cómo se inició el fuego.

El incendio ocurrió durante la madrugada y obligó al despliegue de Bomberos, personal policial y equipos de emergencia, quienes trabajaron para controlar las llamas y asistir a los vecinos del edificio.