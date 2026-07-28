Buscan a Amarillo, un gato perdido en pleno centro de la ciudad

El felino se extravió en la zona de Belgrano y Mendoza. Está castrado, no tiene collar y su familia pide ayuda para encontrarlo, ya que no está acostumbrado a salir porque vive en un departamento.

Hoy 11:28

Amarillo es un gato que se perdió en las últimas horas en la zona céntrica de la ciudad, más precisamente en inmediaciones de calles Belgrano y Mendoza.

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Según contaron sus dueños, el animal está castrado, no lleva collar y vive en un departamento, por lo que no está acostumbrado a andar en la calle ni sabe cómo regresar por sus propios medios.

Ante la preocupación por su paradero, la familia solicita la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo y pide que cualquier persona que tenga información pueda comunicarse al 3854771851.

Quienes puedan aportar datos sobre Amarillo o lo hayan visto por la zona pueden comunicarse con sus dueños para ayudar a que vuelva a su hogar.