Buscan a Amarillo, un gato perdido en pleno centro de la ciudad

El felino se extravió en la zona de Belgrano y Mendoza. Está castrado, no tiene collar y su familia pide ayuda para encontrarlo, ya que no está acostumbrado a salir porque vive en un departamento.
Amarillo es un gato que se perdió en las últimas horas en la zona céntrica de la ciudad, más precisamente en inmediaciones de calles Belgrano y Mendoza.
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Según contaron sus dueños, el animal está castrado, no lleva collar y vive en un departamento, por lo que no está acostumbrado a andar en la calle ni sabe cómo regresar por sus propios medios.
Ante la preocupación por su paradero, la familia solicita la colaboración de los vecinos para poder encontrarlo y pide que cualquier persona que tenga información pueda comunicarse al 3854771851.
Quienes puedan aportar datos sobre Amarillo o lo hayan visto por la zona pueden comunicarse con sus dueños para ayudar a que vuelva a su hogar.