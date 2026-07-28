Vecinos del B° 8 de Abril piden una solución por obras inconclusas y problemas de salubridad

Familias del Pasaje Agrimensor Gancedo expresaron su angustia por los fuertes olores, la presencia de insectos y una calle parcialmente inhabilitada desde hace más de un mes.

Hoy 11:39

Vecinos del barrio 8 de Abril expresaron al WhatsApp de las Noticias de Diario Panorama (385-5795000) su preocupación por una situación que, según manifestaron, afecta desde hace más de un mes a familias del Pasaje Gancedo.

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De acuerdo con el reclamo, en el sector se registran fuertes olores, presencia de mosquitos y cucarachas, como consecuencia de roturas de gran tamaño en el pavimento que también complican la circulación por la zona.

Los vecinos señalaron que los pozos fueron realizados en el marco de obras de agua, iniciadas tras un reclamo por falta de presión en el servicio. Según indicaron, el pavimento fue roto en grandes dimensiones y profundidad, por lo que la mitad de la calle permanece inhabilitada en varios metros de extensión.

La situación genera malestar entre los residentes, especialmente por la presencia de adultos mayores y niños, quienes conviven diariamente con los olores que emanan del lugar y la presencia constante de insectos.

Según indicaron, por la zona pasa un desagüe y creen que el inconveniente estaría vinculado a una conexión con la cloaca. Por ese motivo, solicitaron que las áreas correspondientes puedan intervenir para verificar el problema y avanzar con una solución.