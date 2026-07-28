Histórico avance en Loreto: la prueba técnica del agua potable concluyó con éxito

La refuncionalización de la planta central superó con éxito las pruebas hidráulicas, eléctricas y tecnológicas, dejando al sistema listo para su próxima puesta en funcionamiento y mejorando la presión, el alcance y la calidad del servicio para miles de vecinos.

Hoy 17:06

En lo que representa uno de los hitos de infraestructura urbana e hidráulica más trascendentales de los últimos tiempos para Loreto, se llevó a cabo de manera altamente satisfactoria la prueba hidráulica, eléctrica y tecnológica de la obra de refuncionalización de la planta central de agua potable, concretada por la gestión municipal encabezada por el intendente Prof. Ramón Rosa González, y que solucionará demandas históricas de presión y alcance en el suministro.

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La jornada técnica marcó la antesala de la puesta en marcha definitiva de un sistema diseñado para transformar de forma estructural la calidad de vida de miles de familias loretanas.

La supervisión en terreno estuvo encabezada personalmente por el intendente González, acompañado por las máximas autoridades de la Cooperativa de Agua Potable local y por el equipo de ingeniería a cargo del Ing. Luis Salto.

Durante la inspección, las autoridades evaluaron minuciosamente los componentes electromecánicos y los nuevos tableros de comando instalados en el predio ubicado en la intersección de las calles Rivadavia y Belgrano.

Vanguardia tecnológica al servicio de la comunidad

El elemento distintivo de esta obra radica en su unívoco salto cualitativo hacia la modernización: el sistema cuenta con un esquema de automatización total e interconexión digital en tiempo real mediante red de datos. Este avance permite enlazar operativamente los nuevos tanques de la calle Rivadavia con la planta central de las calles Saavedra y Mitre.

Gracias a esta infraestructura inteligente, la planta podrá ser monitoreada con precisión absoluta las 24 horas del día, garantizando respuestas inmediatas ante variaciones en la demanda o desequilibrios en la presión de la red.

Más allá del despliegue técnico y la ingeniería aplicada, el verdadero valor de esta inversión se traducirá en beneficios concretos y cotidianos para la ciudadanía.

La entrada en funcionamiento de la nueva infraestructura resolverá déficits históricos del servicio al permitir:

Mayor presión de agua: optimización de la potencia de impulsión en toda la trama urbana.

optimización de la potencia de impulsión en toda la trama urbana. Frecuencia continua de bombeo: regularidad en el suministro durante las franjas horarias de mayor consumo.

regularidad en el suministro durante las franjas horarias de mayor consumo. Ampliación de cobertura: llegada efectiva del recurso a barrios y sectores periféricos que durante décadas carecieron de una red eficiente.

Gestión, compromiso y respuestas concretas

Al concluir las rigurosas evaluaciones hidráulicas y de control digital, el intendente González ratificó que el sistema ha superado una de sus fases más críticas y complejas. Con los parámetros de seguridad e idoneidad plenamente certificados, la puesta en servicio oficial es inminente.

Esta obra no solo resuelve un problema estructural, sino que consolida un modelo de gestión enfocado en hechos concretos, planificación técnica responsable y priorización de las necesidades básicas de la población.

Con la mirada puesta en el desarrollo sostenible, Loreto demuestra que la transformación de los servicios públicos es hoy una realidad palpable al servicio de cada loretano.