Una mujer de 67 años resultó gravemente herida tras un choque en La Banda y permanece internada

El siniestro ocurrió sobre la avenida Daniel Prados, a la altura del barrio El Bosque. La víctima fue trasladada al CIS Banda, donde le realizaron estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

Hoy 17:38

Una mujer de 67 años permanece internada en el Centro Integral de Salud Banda (CISB) luego de sufrir lesiones en un accidente de tránsito registrado durante el mediodía de este martes en la ciudad de La Banda.

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El siniestro se produjo alrededor de las 14 sobre la avenida Daniel Prados, a la altura del barrio El Bosque. Por causas que son materia de investigación, la mujer resultó involucrada en un violento choque y debió ser asistida por personal de emergencias.

La víctima, con domicilio en el barrio San Carlos, fue trasladada en ambulancia hasta el CIS Banda, donde ingresó a la guardia para recibir atención médica.

Tras la primera evaluación, los profesionales de la salud dispusieron la realización de una tomografía axial computada (TAC) de cerebro, columna cervical y tórax, con el objetivo de establecer el alcance de las lesiones sufridas durante el impacto.

Hasta el cierre de esta edición, la paciente permanecía bajo observación médica, mientras se aguardaban los resultados de los estudios por imágenes que permitirán determinar su estado de salud.

En tanto, efectivos policiales trabajaban para establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.