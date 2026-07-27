EN VIVO | Tigre recibe a Nacional con una amplia ventaja buscando meterse en los octavos de la Sudamericana

El Matador ganó 3-0 en Montevideo y definirá la serie este martes, desde las 19, en el estadio José Dellagiovanna. El ganador enfrentará a Montevideo City Torque.
Tigre recibirá este martes a Nacional de Uruguay por la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, con una importante ventaja y la posibilidad de sellar su clasificación a los octavos de final.
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