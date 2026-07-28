Nicolás Cabré rinde homenaje a su hermano Duilio en redes sociales

Nicolás Cabré confirmó la muerte de su hermano mayor Duilio y lo despidió con un conmovedor mensaje en sus redes sociales, resaltando su vínculo familiar y la tristeza por su partida.

Hoy 19:25

Nicolás Cabré enfrenta un difícil momento familiar tras la muerte de su hermano mayor, Duilio Cabré. El actor confirmó la noticia el domingo 26 de julio a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía de ambos y expresó su dolor.

En su publicación, Nicolás Cabré inició diciendo: “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto”, reflejando la profunda tristeza que siente ante esta pérdida. Recordó los 46 años de vida compartida y agradeció tenerlo a su lado durante su vida.

“Te amo y nunca jamás te voy a olvidar”, concluyó Cabré en su emotivo mensaje, mostrando el profundo cariño que sentía hacia su hermano. Hasta el momento, no se han dado a conocer oficialmente las causas del fallecimiento de Duilio.

Los reportes iniciales indican que Duilio Cabré tenía entre 47 y 48 años, aunque Nicolás había mencionado previamente que su hermano era un año y ocho meses mayor que él. Al nacer el 6 de febrero de 1980, la diferencia de edad confirma que Duilio tenía 48 años al momento de su muerte.

A diferencia de su hermano, Duilio siempre mantuvo un perfil bajo y se alejó del ámbito del espectáculo. Nicolás Cabré ha hablado de su relación en varias ocasiones, destacando su fuerte conexión desde la infancia.

“Tengo un hermano mayor, Duilio. Nos llevamos un año y ocho meses, hicimos absolutamente todo juntos”, comentó Cabré en una entrevista anterior. Duilio trabajaba como taxista, siguiendo el legado de su padre, Norberto Cabré.

El notable parecido entre los dos hermanos había sido tema de conversación en el pasado. En 2018, durante la grabación de la serie Mi hermano es un clon, Nicolás publicó una imagen con Duilio, haciendo referencia a su similitud física.

Tras el fallecimiento de su hermano, se suspendió la función de Ni Media Palabra, la obra que protagoniza Nicolás Cabré junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez en el Paseo La Plaza, en señal de respeto y luto.