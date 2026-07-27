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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUL 2026 | 23º
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EN VIVO | Rosario Central y Racing reeditan un duelo caliente en el Gigante de Arroyito

El Canalla y la Academia se enfrentarán este martes por la segunda fecha del Torneo Clausura. Será el primer cruce entre ambos después del polémico partido de los cuartos de final del Apertura.

Hoy 22:51

Rosario Central recibirá este martes a Racing, desde las 21.15, en el Gigante de Arroyito, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

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