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SANTIAGO DEL ESTERO | 28 JUL 2026 | 22º
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A pesar de la derrota, Tigre consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana

El Matador cayó por 2-1 ante Nacional como local, pero gracias al 3-0 de la ida en Uruguay avanzó a la siguiente fase del certamen continental.

Hoy 21:17

Tigre perdió 2-1 ante Nacional de Uruguay en el estadio José Dellagiovanna, pero se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias a la amplia ventaja conseguida en el partido de ida.

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El conjunto dirigido por Diego Dabove había ganado 3-0 en Montevideo y cerró la eliminatoria con un resultado global de 4-2.

El Bolso salió decidido a buscar la remontada y logró ponerse en ventaja durante la primera etapa. Maximiliano Gómez abrió el marcador y luego Maximiliano Silvera convirtió el segundo, alimentando la ilusión del equipo uruguayo.

Sin embargo, Nacional no consiguió marcar el tercer tanto que habría llevado la serie a los penales. Cerca del final, Santiago López descontó para el Matador y terminó de asegurar la clasificación.

De esta manera, Tigre se metió entre los 16 mejores equipos del certamen continental. En los octavos de final se enfrentará a Montevideo City Torque, nuevamente ante un rival uruguayo.

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