Fechas confirmadas para las semifinales del Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El ente madre del fútbol local dio a conocer la programación de la siguiente fase del torneo.

Hoy 21:32

La Mesa Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol confirmó la programación del Torneo Anual "Juan Carlos Paz". En ese sentido resolvió que los partidos de ida se disputarán el próximo miércoles 5 de agosto.

En tanto, los encuentros de vuelta se llevarán a cabo el domingo 9, jornada en la que quedarán definidos los dos equipos que avanzarán a la final del certamen.

Los cruces de semifinales dependerán de los resultados de las llaves de cuartos de final que se disputarán el viernes.

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El ganador de la serie entre Unión Santiago y Estudiantes enfrentará al vencedor del duelo entre Vélez de San Ramón e Independiente de Fernández.

Por el otro lado del cuadro, el ganador de Central Córdoba ante Atlético Forres se medirá con el equipo que avance del enfrentamiento entre Agua y Energía y Central Argentino.

Fechas de las semifinales

Partidos de ida: miércoles 5 de agosto.

Partidos de vuelta: domingo 9 de agosto.

La programación con horarios y escenarios será confirmada una vez que se conozcan los cuatro semifinalistas del Torneo Anual.