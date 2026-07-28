Musetti propuso crear una Policía Municipal y cuestionó la gestión de los servicios en la Capital

El candidato a intendente de la Capital por el frente Primero Santiago aseguró que los principales reclamos de los vecinos pasan por los servicios básicos, el transporte, la seguridad y la falta de urbanización en distintos barrios.

Hoy 23:09

A pocos días de las elecciones municipales del 2 de agosto, el candidato a intendente de la Capital por el frente Primero Santiago, Jorge Musetti, participó del programa Libertad de Opinión, donde expuso su diagnóstico sobre la situación de la ciudad y presentó las principales propuestas de gobierno en caso de acceder al Ejecutivo municipal.

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Durante la entrevista, Musetti aseguró que su espacio recorrió los 73 barrios de la Capital, una tarea que, según indicó, permitió identificar las principales demandas de los vecinos.

El candidato sostuvo que existen problemáticas comunes en distintos sectores de la ciudad, entre ellas las vinculadas a la recolección de residuos, la presencia de basurales, el mantenimiento de los espacios públicos, el transporte, la iluminación y la seguridad.

"Hay una problemática de base que es la falta de cercanía de la gestión en las principales funciones del municipio", expresó.

Críticas a la gestión y situación de los barrios

Musetti consideró que existen sectores de la ciudad que permanecen postergados y cuestionó la distribución de los recursos municipales.

"Tenemos barrios que no tienen cloacas, servicios básicos y urbanización", afirmó, al mencionar como ejemplo los barrios Santa Rosa y Almirante Brown.

Asimismo, sostuvo que en los últimos años la inversión pública se concentró principalmente en el centro, el parque Aguirre y la costanera.

"Se ha valorado muchísimo el sector turístico, pero hay una inversión en ese sector solamente. Representa para nosotros el 10% de la ciudad y hay un abandono muy fuerte de los servicios básicos y de las nuevas necesidades de los vecinos en los distintos barrios", señaló.

Seguridad y transporte, entre las prioridades

En otro tramo de la entrevista, el candidato sostuvo que la Municipalidad debe asumir un rol más activo frente a la inseguridad y anunció que impulsará la creación de una Policía Municipal.

Según explicó, la propuesta busca complementar las tareas preventivas y brindar mayor tranquilidad a los vecinos.

También vinculó el crecimiento de la inseguridad con otras problemáticas sociales, como las adicciones, y planteó la creación de centros de recuperación para personas con consumo problemático.

En materia de transporte, cuestionó el funcionamiento del servicio urbano y aseguró que, de llegar al municipio, revisará los corredores que no cumplan con las frecuencias establecidas.

Además, propuso incorporar los colectivos eléctricos a las líneas existentes para reforzar el sistema de transporte público.

"Sería un error aumentar la presión fiscal"

Consultado sobre la situación financiera del municipio, Musetti descartó impulsar una suba de impuestos para incrementar los recursos comunales.

"Sería un error aumentar la presión fiscal", sostuvo, y agregó que el desafío pasa por hacer más eficiente la administración municipal y orientar los recursos hacia las necesidades de los barrios.

En ese sentido, afirmó que es necesario aliviar la carga sobre quienes generan empleo mediante emprendimientos comerciales, gastronómicos o vinculados a la construcción.

El mensaje de cara a las elecciones

En el tramo final de la entrevista, Musetti pidió el acompañamiento de los vecinos en los comicios del próximo sábado y aseguró que su prioridad será resolver los problemas cotidianos de la ciudad.

Entre sus propuestas mencionó mejorar la recolección de residuos, eliminar basurales, fortalecer el alumbrado público, optimizar el transporte urbano, recuperar clubes y polideportivos barriales, avanzar con la urbanización de sectores postergados y trabajar nuevamente junto a los centros vecinales.

"Es una oportunidad este 2 de agosto de trabajar con cercanía y ese es el intendente que propongo a todos los santiagueños", concluyó.