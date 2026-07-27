Rosario Central y Racing quedaron a mano en el Gigante de Arroyito

Las Academias empataron sin goles por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Hoy 23:37

Rosario Central y Racing empataron 0-0 este martes en el Gigante de Arroyito, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro comenzó con buen ritmo y situaciones de peligro en ambos arcos. Durante la primera mitad, los dos equipos intentaron asumir el protagonismo y contaron con oportunidades para abrir el marcador.

Sin embargo, el desarrollo cambió en el complemento. Central y Racing redujeron la intensidad, generaron pocas ocasiones claras y terminaron conformándose con el reparto de puntos.

Con este resultado, el Canalla sumó su primera unidad en el campeonato, luego de haber perdido ante Belgrano en la fecha inaugural.

La Academia, por su parte, alcanzó los cuatro puntos, tras comenzar el certamen con una victoria frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.