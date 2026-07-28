Beatriz Yunes presentó sus propuestas: "Hay que dejar de criticar y empezar a generar el cambio"

La candidata a intendente de Santiago del Estero por La Libertad Avanza habló en Libertad de Opinión sobre su llegada a la política, sus ejes de gestión y planteó una municipalidad basada en la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.

Hoy 23:27

Beatriz Yunes, candidata a intendente de la ciudad Capital por La Libertad Avanza, visitó Libertad de Opinión y habló sobre sus primeras experiencias dentro de la política partidaria, sus propuestas de gobierno y la visión de ciudad que busca impulsar en caso de llegar al municipio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La dirigente aclaró que no proviene de la política tradicional. Se presentó como diseñadora, gestora cultural y empresaria, y destacó su trayectoria de 20 años de trabajo en la Clínica Yunes, institución fundada por su padre y su tío hace casi seis décadas.

Además, mencionó su vínculo con el ámbito cultural a través de una galería de arte y explicó que decidió involucrarse en política a partir de la necesidad de impulsar cambios desde la gestión.

"Creo que tenemos que dejar de criticar y comenzar a generar el cambio que queremos. Hay que involucrarse, es fundamental involucrarnos", afirmó.

Su llegada a La Libertad Avanza y la visión del Estado

Consultada sobre por qué eligió representar a La Libertad Avanza, Yunes señaló que comparte las ideas vinculadas a la libertad individual, la propiedad privada y el rol del Estado.

"Son las ideas que uno vive todos los días: el respeto a la vida, a la propiedad privada y a la libertad", sostuvo.

En esa línea, explicó que considera que el Estado debe cumplir un rol subsidiario, garantizando las condiciones básicas para los ciudadanos, pero sin limitar el desarrollo del sector privado.

Para la candidata, esas prioridades deben estar centradas en seguridad, salud y educación, además de brindar acompañamiento a sectores vulnerables como personas con discapacidad, adultos mayores y niños.

"Hay que dejar a la gente libre para vivir, no llenarla de impuestos", expresó.

Una municipalidad eficiente y con participación ciudadana

Al referirse a su propuesta para la Capital, Yunes planteó como uno de sus principales objetivos construir una administración municipal "eficiente, transparente y con reglas claras".

"La ciudadanía, el vecino, está totalmente abandonado", afirmó, y aseguró que su proyecto apunta a recuperar la participación de los habitantes en las decisiones de gobierno.

Además, destacó el potencial cultural de Santiago del Estero y consideró que debe transformarse en un motor económico durante todo el año.

"La cultura en Santiago parece que se da una vez al año, con la Marcha de los Bombos y el Día de Santiago, pudiendo hacerla durante todo el año con una agenda permanente", señaló.

Según explicó, las industrias creativas pueden convertirse en una herramienta para generar empleo y desarrollo económico.

Reforma del Estado, digitalización y simplificación tributaria

En materia económica, la candidata aseguró que una de sus prioridades será avanzar en una reforma del funcionamiento municipal.

Planteó la necesidad de reorganizar el organigrama de la Municipalidad, digitalizar trámites y simplificar procesos administrativos para facilitar la llegada de inversiones y nuevos emprendimientos.

"Un Estado eficiente es muy importante. La digitalización del Estado es fundamental porque los trámites digitales son más rápidos y sacan todo lo que es corrupción dentro del Estado", afirmó.

También cuestionó la cantidad de tributos y categorías existentes para habilitar actividades comerciales y propuso una simplificación tributaria.

Como ejemplo, mencionó casos de emprendedores que deben esperar meses para habilitar un comercio, generando costos económicos durante ese período.

"El Estado tiene que acompañar al desarrollo económico, no trabarlo", sostuvo.

Transporte público: licitación transparente y empresa testigo municipal

Otro de los ejes abordados durante la entrevista fue el transporte urbano de pasajeros. Yunes consideró que actualmente el sistema atraviesa una situación crítica por el estado de las unidades y el incumplimiento de frecuencias.

Como propuesta, planteó un plan de movilidad urbana sostenible basado en licitaciones transparentes y públicas.

"La idea es que las frecuencias que se puedan licitar sean privadas, con contratos firmes y condiciones claras que establezca la Municipalidad, como frecuencia y antigüedad de los móviles", explicó.

Al mismo tiempo, propuso que el municipio tenga participación directa en aquellos recorridos donde no haya interés privado.

"Que el municipio tenga recorridos propios sirve como una empresa testigo para saber qué se gasta, cómo se gasta y que las empresas privadas también se sientan auditadas", indicó.

El mensaje final a los vecinos de la Capital

En el cierre de la entrevista, Beatriz Yunes pidió a los ciudadanos participar del proceso electoral y llamó a votar por un cambio en la administración municipal.

"Para generar el cambio creo que es fundamental involucrarse. Resignarse por miedo nos ha llevado a este lugar de falta de gestión y falta de decisión política", expresó.

Finalmente, sostuvo que el voto es una herramienta para modificar el futuro de la ciudad y convocó a los vecinos a acompañar su propuesta en las próximas elecciones.

"Este 2 de agosto votemos con libertad y a La Libertad Avanza", concluyó.