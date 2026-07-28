Boca evalúa jugar fuera de La Bombonera ante Estudiantes por el mal estado del campo de juego

La dirigencia analiza disputar el próximo encuentro como local en otro estadio, luego de que el césped mostrara serias dificultades durante el duelo ante O’Higgins.

Hoy 23:44

Mientras el plantel se prepara para viajar a Chile y disputar la revancha ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, en Boca surgió una preocupación adicional: el estado del campo de juego de La Bombonera.

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La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme analiza la posibilidad de trasladar el partido del próximo miércoles frente a Estudiantes de La Plata, debido a las malas condiciones que presentó el terreno durante el encuentro de ida ante el conjunto chileno.

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Por el momento, no existe una decisión definitiva ni un estadio alternativo elegido. Sin embargo, el club deberá resolver la situación con rapidez ante la proximidad del compromiso.

El sector más afectado del campo

Los principales inconvenientes se observaron en la zona ubicada junto a los palcos y los bancos de suplentes. Ese sector recibe menos luz solar y requiere un tratamiento más exigente que el resto de la cancha.

Durante el receso por el Mundial, Boca realizó trabajos de mantenimiento con maquinaria pesada para mejorar el suelo antes de avanzar con la resiembra. Sin embargo, el campo todavía no logró recuperarse completamente.

En el partido ante O’Higgins quedaron expuestas las diferencias de color y las irregularidades del terreno. Con el avance del encuentro se levantaron numerosos pozos, lo que dificultó la conducción de la pelota y los pases al ras.

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Boca espera una evolución antes de decidir

La prioridad de la dirigencia es que el césped muestre una mejoría suficiente para poder recibir a Estudiantes en el estadio Alberto J. Armando.

En caso contrario, el Xeneize deberá buscar otra cancha para ejercer la localía. La última vez que atravesó una situación similar fue en febrero de 2024, cuando recibió a Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro.

La definición se conocerá en los próximos días, mientras Boca continúa trabajando para recuperar el campo y evitar una mudanza temporal.