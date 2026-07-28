La intendente Fuentes y el secretario Benavente visitaron la Feria Artesanal del Parque Aguirre

La jefa comunal y el secretario de Coordinación de Gabinete recorrieron el tradicional espacio, donde dialogaron con artesanos, emprendedores y representantes de distintos stands institucionales, a pocos días del cierre de la edición 2026.

Hoy 23:39

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, acompañados por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O´Mill, y el subsecretario de Cultura de la Provincia, Juan Leguizamón, recorrieron la Feria Artesanal del Parque Aguirre a días del cierre, previsto para el viernes 31.

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Allí, tomaron contacto con los emprendedores y artesanos y visitaron los stands institucionales de Cultura de la Provincia, donde dialogaron con las teleras del interior provincial y con los responsables del stand de Derechos Humanos, donde se presentaron los trabajos artesanales de personas que cumplen condenas judiciales.

Luego, recorrieron la carpa de Cultura y Desarrollo Municipal, donde destacaron los trabajos que los artesanos locales ofrecen al público y la información que se brinda desde el Estado municipal a vecinos y turistas.

Durante su diálogo con los emprendedores, estos le agradecieron a la jefa comunal por la convocatoria y por permitirles ofrecer su producción, que pese a la crisis que afronta el país, pudieron realizar buenas ventas en la edición 2026.