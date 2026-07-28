Mario Benavente destacó la tecnología y los servicios como ejes de su propuesta en LO

El candidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico por Santiago habló sobre sus principales ejes de gestión, con foco en la limpieza urbana, la incorporación de tecnología, la iluminación, la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento de los servicios municipales.

Hoy 23:59

En diálogo exclusivo con Libertad de Opinión, el candidato a intendente de la Capital por el Frente Cívico por Santiago, Mario Benavente, destacó la importancia de mantener un contacto permanente con los vecinos para conocer sus inquietudes y afirmó que uno de los principales desafíos de la próxima gestión será continuar mejorando los servicios municipales.

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"Ha sido un contacto muy fluido. Hay que escuchar al vecino, que muchas veces tiene sus quejas con razón, y tratar de dar soluciones dentro de las posibilidades que tiene hoy la Municipalidad", expresó.

Uno de los temas que, según indicó, aparece con mayor frecuencia en los recorridos por los barrios es la limpieza urbana. En ese sentido, sostuvo que el trabajo debe realizarse de manera conjunta entre el municipio y la comunidad, al tiempo que planteó reforzar esa área dentro de la administración municipal.

"Siempre digo que la limpieza es una tarea compartida entre el municipio y el vecino. Debemos interactuar para tener una ciudad más limpia", manifestó.

El candidato también se refirió a la iluminación de la ciudad y señaló que la conversión de luminarias a tecnología LED continuará siendo una prioridad, con el objetivo de llegar a los sectores donde aún restan trabajos por realizar.

"Ya se ha convertido a LED más del 80% de las luminarias, pero todavía quedan sectores donde debemos seguir trabajando y completando ese proceso", afirmó.

En materia de innovación, Benavente remarcó que buscará profundizar la incorporación de herramientas tecnológicas para facilitar la relación entre los vecinos y el municipio. Como ingeniero en computación, aseguró que ese será uno de los principales aportes que pretende realizar durante una eventual gestión.

"Quiero que la tecnología no sea una brecha, sino un acercamiento entre el vecino y el municipio. Vamos a desarrollar aplicaciones para que los ciudadanos puedan realizar gestiones de una manera más ágil", sostuvo.

Asimismo, señaló que otro de sus objetivos será continuar recuperando espacios públicos y dotar a los barrios de plazas con infraestructura similar, para que los vecinos puedan disfrutar de esos lugares sin necesidad de trasladarse a otros sectores de la ciudad.

Consultado sobre la administración de los recursos municipales, Benavente consideró que será necesario continuar priorizando las áreas que más lo requieran, sin descuidar la prestación de servicios y las obras públicas.

Finalmente, pidió el acompañamiento de los vecinos de cara a las elecciones y aseguró que buscará aportar una impronta vinculada a la innovación tecnológica y a la continuidad de las políticas de gestión que impulsa el Frente Cívico por Santiago.

"Quiero aportar mi impronta desde la tecnología para acercar aún más el municipio a los vecinos y seguir trabajando para mejorar la ciudad. Espero contar con el acompañamiento de los santiagueños para continuar con este proyecto", concluyó.