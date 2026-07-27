Argentinos Juniors goleó a Estudiantes de Río Cuarto y confirmó su buen arranque

El Bicho se impuso por 3-0 en La Paternal para conseguir su segunda victoria en el Torneo Clausura.

Hoy 23:35

Argentinos Juniors derrotó este martes por 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto, en el estadio Diego Armando Maradona, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto dirigido por Nicolás Diez fue superior durante gran parte del encuentro y logró trasladar esa diferencia al marcador con los tantos de Gastón Verón, Matías Giménez Rojas y Hernán López Muñoz.

Con este resultado, el Bicho alcanzó los seis puntos y mantiene puntaje perfecto en el comienzo del campeonato, luego de haber superado a Sarmiento de Junín en la jornada inaugural.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el gol de Giménez Rojas. El exfutbolista de Independiente volvió a convertir después de recuperarse de una rotura de ligamentos que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas.

Argentinos buscará prolongar su buen presente en la próxima fecha, cuando enfrente a Belgrano de Córdoba. Estudiantes, en tanto, sufrió su primera derrota luego de haber comenzado el certamen con una victoria ante Tigre.