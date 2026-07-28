Roxana Trejo en Libertad de Opinión: "El presupuesto municipal tiene que democratizarse"

La candidata a intendente de la Capital por el Movimiento Socialista de los Trabajadores propuso que los vecinos participen en la definición del destino de los recursos municipales.

Hoy 23:11

En la recta final de la campaña para las elecciones municipales del 2 de agosto, la candidata a intendente de la Capital por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Roxana Trejo, participó del programa Libertad de Opinión, donde presentó las principales propuestas de su espacio para la ciudad.

Durante la entrevista, explicó que el MST es el único distrito en el que el partido presenta candidatos en Santiago del Estero y señaló que la lista está integrada por dirigentes de otras fuerzas de izquierda.

Según indicó, el escenario electoral se desarrolla en un contexto económico complejo, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que enfrentan los trabajadores para llegar a fin de mes.

Presupuesto participativo

Uno de los principales ejes de la propuesta de Trejo es la implementación de un sistema de presupuesto participativo, mediante el cual los vecinos intervengan en la definición de las prioridades de inversión del municipio.

La candidata sostuvo que el presupuesto comunal debe transparentarse y que las decisiones sobre las obras y el destino de los fondos públicos deberían surgir de asambleas barriales con representantes elegidos democráticamente.

"El presupuesto municipal tiene que democratizarse", sostuvo durante la entrevista.

En ese sentido, explicó que esos representantes serían elegidos en asambleas realizadas en cada barrio y tendrían participación en la definición de las principales políticas municipales.

Salarios y empleo

Trejo también se refirió a la situación laboral de los trabajadores municipales y propuso que los salarios se equiparen al valor de la canasta básica.

Además, planteó reducir la jornada laboral para generar nuevos puestos de trabajo y sostuvo que los funcionarios municipales deberían percibir ingresos similares a los de una directora de escuela.

"Nosotros siempre proponemos que los intendentes y los concejales ganen lo mismo que una directora de escuela", afirmó.

A su criterio, esa medida permitiría destinar mayores recursos a cubrir distintas necesidades de los vecinos.

Reforma del transporte público

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el funcionamiento del transporte urbano.

Trejo propuso que el servicio pase a ser estatal y que su funcionamiento sea controlado por trabajadores y usuarios elegidos democráticamente.

La candidata consideró que el actual sistema presenta deficiencias en la cobertura de distintos barrios y cuestionó que las decisiones sobre las tarifas sean tomadas por funcionarios que, según afirmó, no utilizan habitualmente el transporte público.

También sostuvo que una mejora en el servicio contribuiría a reducir el uso de motocicletas y, en consecuencia, la cantidad de accidentes de tránsito.

Transparencia y control ciudadano

Consultada sobre el rol que tendrían los representantes barriales dentro del esquema de gobierno que propone, Trejo sostuvo que el objetivo es fortalecer la participación ciudadana y garantizar un mayor control sobre la gestión municipal.

Asimismo, planteó que los cargos electivos deberían contar con mecanismos de revocatoria para aquellos funcionarios que no cumplan con los compromisos asumidos ante el electorado.

"Creemos que todo tiene que ser transparente", expresó.

El mensaje de cara al 2 de agosto

En el tramo final de la entrevista, Trejo pidió el acompañamiento de los vecinos en las próximas elecciones y aseguró que el voto al MST permitirá fortalecer una alternativa política vinculada a los trabajadores.

Además, convocó a la ciudadanía a organizarse para enfrentar las políticas de ajuste del Gobierno nacional y participar de las movilizaciones impulsadas por su espacio político.