Lezama Hid presentó sus propuestas para Capital: transporte, seguridad, educación como ejes de campaña

La candidata a intendente de Santiago del Estero por el Frente Renovador y Progresista habló en Libertad de Opinión sobre sus principales iniciativas y aseguró que busca “poner en marcha la ciudad” con una gestión enfocada en los servicios básicos y la igualdad entre vecinos.

Hoy 23:19

Marianela Lezama Hid, candidata a intendente de la ciudad Capital por el Frente Renovador y Progresista, visitó Libertad de Opinión a pocos días de las elecciones municipales y repasó los principales ejes de su propuesta de gobierno.

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La dirigente destacó la intensidad de la campaña electoral y aseguró que afronta esta etapa con "mucho entusiasmo", recorriendo distintos barrios y dialogando con vecinos y vecinas. Además, resaltó su experiencia dentro del Concejo Deliberante, donde, según expresó, pudo estudiar la realidad de la ciudad y elaborar propuestas concretas.

"Conozco la ciudad, la he estudiado, la he trabajado y ahora estamos presentando nuestra propuesta, nuestra idea de ciudad que tenemos", señaló durante la entrevista.

Una alianza con la mirada puesta en la experiencia de La Banda

Lezama Hid explicó que el espacio que integra junto al Frente Renovador y Progresista cuenta también con el acompañamiento de Libres del Sur, y destacó la experiencia de gestión del exintendente de La Banda, Pablo Mirolo.

En ese sentido, mencionó algunas políticas implementadas durante su administración, como Alerta Banda, la creación de escuelas municipales y los centros de primera infancia, iniciativas que —según afirmó— buscan trasladar como referencia a la ciudad Capital.

"Creíamos que podríamos amalgamar ambas experiencias y presentar una propuesta seria a la ciudadanía", sostuvo.

Además, remarcó el trabajo realizado durante sus años como concejal en temas vinculados al transporte público, los basurales, la recuperación de espacios verdes, el estado de las calles y la iluminación urbana.

Transporte público: propone una sociedad mixta y una auditoría integral

Uno de los principales ejes planteados por la candidata fue el transporte público de pasajeros. Lezama Hid sostuvo que su propuesta contempla la creación de una sociedad mixta entre el Estado y privados para mejorar la prestación del servicio.

"La idea es poner por encima a los usuarios y no la rentabilidad", explicó, y agregó que también plantea la creación de un observatorio con participación ciudadana para controlar el funcionamiento del sistema.

Antes de avanzar con cambios, consideró necesario realizar una auditoría integral del transporte, que permita conocer la situación económica y financiera de las empresas, el estado de las unidades disponibles, los recorridos actuales y las posibles mejoras.

"Hay que volver a mirar los recorridos y cómo podemos mejorarlos, sobre todo con el crecimiento que ha tenido la ciudad", afirmó.

Seguridad, servicios y recuperación de espacios públicos

Otro de los puntos centrales de su propuesta está vinculado a la seguridad. En ese aspecto, la candidata destacó el funcionamiento del programa Alerta Banda y planteó la posibilidad de aplicar una iniciativa similar en la Capital.

"Queremos que lo básico funcione en nuestra ciudad", expresó, al referirse también a la necesidad de mejorar la limpieza urbana, la transitabilidad de las calles y el mantenimiento de plazas y espacios verdes.

Para Lezama Hid, una ciudad debe permitir que los vecinos puedan desarrollar su vida cotidiana “sin que todo sea un obstáculo”.

Educación municipal y nuevas propuestas para los barrios

En materia educativa, la candidata tomó como referencia la experiencia de La Banda con la creación de escuelas municipales y planteó la posibilidad de avanzar en una propuesta similar para la Capital.

Recordó que actualmente la ciudad cuenta con 27 jardines de infantes municipales y señaló que el crecimiento de los barrios generó nuevas demandas vinculadas al acceso a instituciones educativas cercanas.

"Cuando pensamos en una ciudad pensamos en el todo. En cómo se trasladan las familias, cómo se concentra el tránsito en el centro y cómo un transporte deficiente termina complicando la llegada a las escuelas y a los trabajos", indicó.

Impulso al comercio y la actividad productiva

Lezama Hid también hizo referencia al desarrollo económico de la ciudad y consideró necesario acompañar al sector privado, los comercios, emprendedores e industrias.

En ese sentido, sostuvo que el contexto económico actual representa un desafío, pero afirmó que desde el municipio se deben generar herramientas para fomentar la actividad productiva.

"Desde la ciudad tenemos que hacer lo nuestro para impulsar no solamente las industrias, sino también el comercio y los emprendedores", expresó.

El mensaje final a los vecinos de la Capital

Sobre el cierre de la entrevista, la candidata pidió el acompañamiento de los vecinos y aseguró que está preparada para asumir la intendencia.

"Soy Marianela Lezama Hid y voy a ser intendente si deciden acompañarme. Quiero poner en marcha la ciudad, quiero que lo básico funcione", manifestó.

Además, remarcó que su objetivo es construir "una ciudad igual para todos" y mencionó como prioridades la limpieza, el transporte, la iluminación, la seguridad y la educación.

Lezama Hid destacó que la Municipalidad cuenta con recursos y personal para afrontar esos desafíos. "Tenemos 539 millones diarios y 6.400 trabajadores municipales que queremos poner a disposición de la resolución de los problemas de todos los vecinos", afirmó.

Finalmente, aseguró que su experiencia en el Concejo Deliberante y el trabajo realizado durante los últimos años le permitieron conocer las necesidades de la ciudad y elaborar propuestas para dar respuestas concretas.