Facundo Pérez Carletti presentó sus propuestas para modernizar la Capital en Libertad de Opinión

El candidato a intendente de la Capital por Despierta Santiago presentó sus principales propuestas para modernizar el municipio, mejorar el transporte, optimizar la limpieza urbana y fortalecer el vínculo entre los vecinos y la administración municipal.

Hoy 23:19

En diálogo exclusivo con Libertad de Opinión, el candidato a intendente de la Capital por Despierta Santiago, Facundo Pérez Carletti, afirmó que uno de los principales objetivos de su espacio es acercar el municipio a los vecinos mediante el uso de nuevas tecnologías y sostuvo que los problemas que atraviesa la ciudad pueden resolverse con una gestión más eficiente.

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"Creo que he podido explicarle a los vecinos que los problemas que tiene Santiago del Estero tienen solución. Les hemos contado cómo vamos a solucionar el transporte, cómo vamos a resolver el problema de la basura con la aplicación de tecnología y cómo vamos a acercar nuevamente al vecino con el municipio", expresó.

Entre sus principales propuestas, Pérez Carletti destacó la implementación de una aplicación móvil que permita a los ciudadanos realizar trámites, efectuar reclamos y mantener un contacto más directo con la Municipalidad. Según explicó, la iniciativa toma como referencia experiencias desarrolladas en otras ciudades del país.

"Quiero acercarle al vecino la municipalidad a través de la tecnología. Que cada santiagueño tenga al municipio en una aplicación de su teléfono y pueda resolver desde su casa distintas gestiones de manera rápida y sencilla", señaló.

Durante la entrevista también se refirió a la situación del transporte público y consideró que se trata de uno de los principales desafíos que deberá afrontar la próxima gestión municipal. En ese sentido, aseguró que su propuesta contempla una licitación nacional para mejorar el servicio.

"Desde el primer día vamos a llamar a una licitación nacional abierta para que compitan empresas de todo el país y la mejor propuesta sea la que garantice un mejor transporte para los vecinos", afirmó.

Asimismo, el candidato cuestionó el funcionamiento actual del sistema de transporte y sostuvo que, a su entender, es un tema que debe ser abordado por la administración municipal.

"Hoy muchos vecinos buscan otras alternativas para trasladarse porque el transporte público no responde a sus necesidades. Es un tema que el municipio debe afrontar y resolver", manifestó.

Otro de los ejes de su plataforma está vinculado con la limpieza urbana. Pérez Carletti propuso incorporar herramientas tecnológicas para optimizar la recolección de residuos y brindar mayor información a los vecinos sobre el recorrido de los camiones.

"A los camiones del municipio les vamos a incorporar GPS para que los vecinos puedan saber, mediante una aplicación, cuándo pasará el recolector por su domicilio. Con tecnología se puede prestar un mejor servicio y facilitarle la vida a la gente", explicó.

En ese marco, también planteó la necesidad de fortalecer el acceso a la información vinculada a la gestión municipal y sostuvo que una mayor digitalización permitirá brindar respuestas más ágiles a los vecinos.

"Queremos un municipio moderno, cercano y transparente, donde el vecino pueda acceder a la información y realizar sus gestiones sin depender de intermediarios", indicó.

Durante la entrevista, Pérez Carletti también formuló cuestionamientos a la gestión municipal en materia de transporte, limpieza y atención de los reclamos vecinales. Al mismo tiempo, sostuvo que su espacio busca diferenciarse por presentar propuestas concretas para cada una de esas problemáticas.

"No nos hemos quedado solamente en la crítica. Cada planteo que hacemos está acompañado por una propuesta para resolver los problemas de la ciudad", remarcó.

Sobre el final, el candidato pidió el acompañamiento de los vecinos en las urnas y aseguró que Despierta Santiago llega a la elección con un proyecto basado en la innovación y el contacto permanente con los barrios.

"Hace varios años venimos recorriendo la ciudad y conocemos lo que sucede en cada barrio. Creemos que el desafío que tiene Santiago es incorporar tecnología para mejorar la gestión y dar un salto hacia una ciudad más moderna. Agradezco a todos los vecinos que nos vienen acompañando en este proyecto y que creen que es posible hacer las cosas de una manera distinta", concluyó.