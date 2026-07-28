Desde Perú, Javier Milei aseguró: "Vamos a liquidar de una vez por todas la inflación"

El Presidente participó de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori, recibió una distinción de la Universidad de San Martín de Porres y expuso sobre la situación económica argentina y las reformas impulsadas por su Gobierno.

Hoy 23:17

El presidente Javier Milei participó este lunes de la ceremonia de asunción de la flamante mandataria de Perú, Keiko Fujimori, y posteriormente recibió un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de San Martín de Porres, en reconocimiento a sus contribuciones “al estudio, la difusión y el desarrollo del debate económico contemporáneo”.

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Durante su exposición en la casa de altos estudios, Milei felicitó a Fujimori por el inicio de su mandato y aseguró que su triunfo representa “otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región”. Además, repasó la situación económica que, según afirmó, encontró al asumir la Presidencia y destacó las medidas implementadas por su administración.

En ese marco, sostuvo que la estrategia del Gobierno se apoya en tres pilares: la desregulación, el fortalecimiento del capital humano y la apertura de la economía. También enumeró distintas medidas adoptadas durante su gestión, entre ellas la reducción del gasto público, la disminución de ministerios y la baja de impuestos.

Asimismo, el mandatario adelantó detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que enviará al Congreso y que, según explicó, buscará establecer como misión principal del organismo la preservación del valor de la moneda. Entre otros puntos, señaló que la iniciativa impedirá el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria y procurará reforzar la independencia de la entidad.

Durante su exposición, Milei también hizo referencia a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para reforzar su defensa del equilibrio fiscal. "Georgieva vino a mi despacho, ¿saben qué hay ahí? Una motosierra", comentó el mandatario, al tiempo que reafirmó que esa herramienta simboliza el rumbo económico de su gestión y el compromiso con la reducción del gasto público.

Antes de recibir la distinción académica, Milei mantuvo un encuentro bilateral con la presidenta Keiko Fujimori, acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Durante la reunión, ambos mandatarios intercambiaron saludos y destacaron la relación entre ambos países.