Natalia Neme en LO: “Somos una oposición independiente, lista para controlar y gobernar la ciudad”

La candidata a intendenta de la Capital presentó sus principales propuestas de campaña, habló sobre el regreso de la UCR con la histórica Lista 3 y aseguró que "Santiago merece más" en materia de servicios, transparencia y calidad de vida.

Hoy 23:18

En diálogo exclusivo con Libertad de Opinión, la candidata a intendenta de la Capital por la Unión Cívica Radical (UCR), Natalia Neme, aseguró que el regreso del partido con la histórica Lista 3 a una elección municipal fue bien recibido por los vecinos y afirmó que el radicalismo vuelve a presentarse como una alternativa preparada para gobernar la ciudad.

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"Muy buena la recepción de los vecinos en esta ciudad que históricamente ha sido radical. Volver a ver la Lista 3 y el escudo en la boleta, en el voto y en la cartelería ha sido muy bienvenido. Estamos muy contentos", expresó.

La dirigente explicó que uno de los principales objetivos de la campaña fue informar a la ciudadanía sobre la importancia de los comicios del próximo 2 de agosto, al advertir que muchos vecinos desconocían que ese día se elegirá intendente.

"Votar al intendente es elegir a quien va a limpiar las calles, a quien se hará cargo de la recolección de residuos, a quien trabajará para que los vecinos puedan ir y volver seguros de sus trabajos y también para mejorar la seguridad. Es una elección distinta, que no está ocurriendo en otro lugar del país", manifestó.

Consultada sobre cómo busca recuperar la confianza del electorado desde un partido histórico, Neme sostuvo que el radicalismo conserva un fuerte respaldo en la memoria de los santiagueños gracias a sus gestiones anteriores.

"Los vecinos conocen la historia, los valores y los principios del radicalismo. Hemos tenido muy buenos intendentes y ese recuerdo nos ayuda. Hablamos de una gestión con transparencia, vocación de servicio, ética pública y con el vecino siempre en el centro de las decisiones", señaló.

En ese sentido, destacó que la lista de la UCR está integrada por referentes sociales de distintos barrios y no por dirigentes vinculados al aparato político tradicional.

"Nuestra lista está formada por personas que acompañan a sus vecinos durante todo el año ante la ausencia de un Estado municipal. No son punteros políticos, son referentes sociales comprometidos con su comunidad", afirmó.

Durante la entrevista, la candidata cuestionó el estado de los servicios públicos y aseguró que los principales reclamos que recibe durante sus recorridas están relacionados con la recolección de residuos, la inseguridad y el transporte urbano.

"En el centro algunas cuestiones básicas se cumplen, pero cuando los vecinos vuelven a sus barrios encuentran una ciudad insegura, con basurales y con una limpieza insuficiente. Muchos me dicen que el recolector pasa apenas tres veces por semana. Evidentemente no están resueltos los problemas cotidianos", sostuvo.

También hizo especial hincapié en las dificultades que presenta el transporte público y aseguró que se trata de una de las mayores preocupaciones de los vecinos.

Natalia Neme en Libertad de Opinión

"No soy yo quien dice que el transporte no funciona, me lo dicen los vecinos en cada recorrido. Esperar un colectivo durante una hora hace imposible que una familia llegue a tiempo al trabajo o a la escuela. Son problemas que otras ciudades ya resolvieron y Santiago también puede hacerlo. Santiago merece más", remarcó.

Como parte de sus propuestas de gobierno, Neme planteó la creación de un Portal de Transparencia, con el objetivo de que los vecinos puedan acceder a información sobre la administración de los recursos municipales.

"Ni siquiera los concejales han tenido acceso a un presupuesto desagregado. Eso no puede seguir pasando. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser políticas permanentes de cualquier gestión", expresó.



Asimismo, planteó la necesidad de garantizar igualdad en el acceso a los servicios públicos y cuestionó las diferencias que, según afirmó, existen entre distintos sectores de la ciudad.

"Todos los vecinos pagan impuestos y todos deberían recibir los mismos servicios. No puede haber vecinos de primera y de segunda. Hay que recuperar las plazas y los espacios públicos para las familias, porque después de las seis o siete de la tarde la falta de iluminación los convierte en lugares inseguros", indicó.

En materia educativa, la candidata propuso crear Centros de Primera Infancia, fortalecer los jardines municipales e incorporar escuelas municipales para dar continuidad a la formación de los niños.

Natalia Neme en Libertad de Opinión

Además, sostuvo que el municipio debe acompañar al sistema educativo con programas vinculados a idiomas, robótica, nuevas tecnologías e inteligencia artificial, aunque aclaró que primero deben resolverse las necesidades más urgentes.

"Es difícil hablar de inteligencia artificial cuando un municipio todavía no puede resolver la recolección de residuos. Primero debemos solucionar lo básico para avanzar hacia una ciudad moderna, inteligente y preparada para el futuro", consideró.

Sobre el final de la entrevista, Neme pidió el acompañamiento de los vecinos en las urnas y reafirmó el perfil que pretende darle a una eventual gestión municipal.

"Vamos con la Unión Cívica Radical, con nuestra historia y nuestros valores. Somos una oposición independiente para controlar y también estamos listos para gobernar. Queremos una ciudad moderna, segura y limpia, mejorar el transporte, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos. Basta del maltrato hacia el vecino; queremos un municipio que acompañe a la gente y acerque los servicios a cada barrio mediante mini municipios. Este 2 de agosto sueño con un Santiago mejor y sé que ustedes también", concluyó.

Las declaraciones de Natalia Neme fueron realizadas durante una entrevista exclusiva con Libertad de Opinión, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto.