Horror en Estados Unidos: un hombre asesinó a su esposa y a sus seis hijos, incendió la casa y luego se suicidó

La tragedia ocurrió en Pensilvania. Las víctimas tenían entre 7 y 20 años y los investigadores intentan establecer qué motivó el ataque que conmocionó a la comunidad.

Hoy 21:31

Un estremecedor caso conmociona a Estados Unidos luego de que un hombre asesinara a tiros a su esposa y a sus seis hijos, incendiara la vivienda familiar y posteriormente se quitara la vida.

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El hecho ocurrió en el estado de Pensilvania y el autor fue identificado como Kristopher Karolkiewicz, de 41 años. De acuerdo con la investigación, el hombre atacó a toda su familia dentro de la vivienda antes de prender fuego el inmueble y suicidarse.

Las víctimas fueron su esposa, Amanda Karolkiewicz, y los seis hijos de la pareja, cuyas edades oscilaban entre los 7 y los 20 años. Los cuerpos fueron hallados por los equipos de emergencia que acudieron al lugar tras recibir el alerta por el incendio de la vivienda.

Las autoridades señalaron que no se encontraron indicios de la participación de otras personas y trabajan bajo la hipótesis de un homicidio múltiple seguido de suicidio. No obstante, continúan las pericias para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar el motivo del ataque.

La tragedia generó una profunda conmoción en la comunidad local, donde vecinos y allegados manifestaron su sorpresa por lo ocurrido. Mientras tanto, la Policía continúa recabando pruebas y tomando declaraciones para avanzar con la investigación.